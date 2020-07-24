Самый легендарный гангстер США, тело которого выставляли на показ в морге, мог выжить: загадочная история

22 июля 1934 года, агенты ФБР убили одного из самых известных грабителей в истории Соединенных Штатов Америки – Джона Диллинджера. Однако многие его родственники считают, что преступник жив.

Об этом пишет "Бабель". Преступная "карьера" американца длилась всего год, за это время Диллинджер ограбил 11 банков и украл более 300 тысяч долларов (4,5 миллиона долларов по современному курсу).

Преступник действовал во время Великой депрессии и пользовался у простых американцев большой популярностью, так как грабил банки, которые те считали главным источником своего разорения во время небывалого до тех времен финансово-экономического кризиса. Однажды был пойман и заключен в тюрьму, из которой бежал.

ФБР объявило его "Врагом общественности номер один" и установило вознаграждение за его голову. Диллинджера предала его знакомая – она выдала его место нахождение, в обмен на то, что ее не депортируют в Румынию.

Объявление о розыске Диллинджера

В фильме, который в прокате назывался "Джонни Д." (оригинальное название Public Enemies – "Враги общества"), Джонни Депп, который играет Диллинджера (сходство первых букв имени и фамилии прокатчики и обыграли), во время ограбления банка говорит вывернувшему карманы посетителю: "Я не беру деньги простых вкладчиков".

Диллинджера убили на выходе из чикагского кинотеатра, а его тело выставили на показ в морге Кук в штате Иллинойс – посмотреть на него пришли 15 тысяч человек. Потом Диллинджера отвезли в Индиану и похоронили на кладбище Корона-Хилл. Знакомую, которая предала гангстера, все равно депортировали.

AP

Однако ряд конспирологов считает, что на самом деле гангстер все еще жив. После "убийства" несколько свидетелей и судмедэксперт отмечали, что у убитого были карие глаза, а у Диллинджера – серые. К тому же, во время вскрытия у злоумышленника обнаружили ряд болезней, которыми он, как считалось, не болел.

Несколько родственников Диллинджера до сих пор придерживаются мнения, что ФБР убило не того человека. Однако в 2020 году администрация кладбища, где похоронили гангстера, отказалась давать разрешение на эксгумацию тела.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России вспомнили о первом серийном убийце в истории Советского Союза – Василие Комарове, который вместе с женой расправился с 29 жертвами.