Самые богатые люди планеты готовятся к ядерной войне: как они спасутся

Самые богатые люди планеты беспокоятся из-за возможности начала новой глобальной войны, начав искать пути спасения собственных жизней.

Как передает "КП", многие миллиардеры рассчитывают пережить "конец света" в Новой Зеландии, начав строить там бункеры.

Их стоимость составляет порядка 8,5 миллионов долларов. В одном таком бункере 20 человек смогут легко прожить три года, не имея никакой связи с внешним миром.

В списке богачей, решивших подобным образом позаботиться о себе, числятся глава Amazon Джеф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс, режиссер Джеймс Кэмерон, сооснователь системы онлайн-платежей Pay Pal Питер Тиль, миллиардеры-айтишники из Силиконовой долины и другие.

Новая Зеландия расположена в юго-западной части Тихого океана. Она является одной из наиболее стабильных и развитых стран в мире, в частности, занимает второе после Дании место по отсутствию коррупции.

Новая Зеландия состоит из двух крупных островов (Северного и Южного), к которым прилегает 700 мелких, многие из них - необитаемые. Ее общая площадь - 268 680 км², население - 4,8 млн человек.

В 1987 году Новая Зеландия впервые в мире законодательно провозгласила свою территорию безъядерной зоной, ввела запрет на вход в свои территориальные воды кораблей с ядерным оружием на борту и с ядерными силовыми установками.

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