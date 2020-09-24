Самоубийство китов возле Тасмании стало самым массовым за последние годы и озадачило ученых

Самоубийство почти 500 простых гринд или китов-пилотов у берегов Тасмании исследователи назвали самым массовым за последнее время, оно озадачило ученых.

Об этом сообщило The Telegraph. Издание отметило, что в этой местности и раньше происходило нечто подобное, но одновременно выбрасывались до 300 животных.

Тем не менее нынешнее самоубийство китов – не самое массовое в истории. Около 600 пилотных китов выбросились на берег в соседней Новой Зеландии в 2017 году.

Ученые почти 200 лет пытаются найти объяснение странному поведению китов и дельфинов, которые массово расстаются с жизнью.

Одна из последних версий, как сообщила КП, была рождена чуть ли не в день трагедии. Ее навеяла массовая гибель слонов в Ботсване. Тогда почти 350 животных отравились. Их погубили нейротоксины. Ядами насытили воду цианобактерии – сине-зеленые водоросли, которые в изобилии живут не только в источниках, из которых пьют слоны, но и в океане.

Ученые предположили, что под воздействие таких же ядов могли попасть и киты.

По альтернативной, но тоже вполне серьезной версии, отравленные цианобактериями киты прощаются с жизнью, не в силах терпеть боль в желудках.

Некоторые исследователи видят причину самоубийств в недостатке кислорода в морской воде и ее закислении.

Издание также приводит и социальные версии, поскольку гринды являются очень социальными животными и живут в больших стаях по 1000 особей. Некоторые зоопсихологи считают, что важаки ведут на гибель всю стаю, решая по какой-то причине расстаться с жизнью.

По альтернативной версии, расстаться с жизнью решает какой-то один кит или дельфин, например, тяжело заболевший. Он устремляется на сушу, издавая прощальные сигналы. Сородичи спешат ему на помощь, но попадают на мелководье, и выбраться оттуда уже не могут.

Пытались объяснить загадку морских животных и в NASA. Там предположили, что на их поведение могут влиять вспышки на Солнце, вызывающие геомагнитные бури.

Много сторонников и у "звуковой" теории. Морские биологи полагают, что "акустическое загрязнение", которое стремительно нарастало последние 100 лет, очень раздражает китов, которые также общаются с помощью звуков. А посторонние шумы от гребных винтов, сонаров, эхолотов, гидролокаторов и прочего оборудования сбивают у китов картину окружающего мира, который они воспринимают именно благодаря звуковым волнам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Новой Зеландии в 2017 году на берег бухты Голден-Бей выбросились 416 китов. Сотни китов уже погибли, пока на место происшествия прибыли спасатели. Отмечается, что такое массовое самоубийство животных является самым масштабным из тех, которые случались в стране.