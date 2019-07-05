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Самолеты США и России "сцепились" над Черным морем: детали опасного инцидента

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Российский истребитель Су-27 якобы перехватил американский самолет-разведчик возле границ России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерства обороны страны. Отмечается, что на перехват отправился истребитель из дежурных сил ПВО Южного военного округа.

"Самолет США был обнаружен над нейтральными водами Черного моря. Американский летательный аппарат был идентифицирован как Р-8А "Посейдон". После сближения с российским экипажем самолет США изменил направление полета", – сказано в сообщении.

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Су-27

Су-27

При этом в российском оборонном ведомстве заверили, что экипаж Су-27 не нарушал международные правила использования воздушного пространства и благополучно вернулся на аэродром базирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня текущего года российская авиация отчиталась, что ее истребитель Су-27 "поднимался для перехвата двух самолетов ВВС США и Швеции у российской границы".

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
США
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Ну так уж и...сцепились) Обозреватель такой впечатлительный...ащя гудковизм
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Да какой там сцепились. Просто американцы отправились сменить паиперсы
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Tomas Fan
Tomas Fan
Крымчанин Юрий, А зачем им куда то отправляться, матрёшка ты, крымская? Они "сменили памперсы" прямо над Крымом. Ты разве тогда под дождь с ураганом не попал?
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