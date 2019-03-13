"Самолеты России полетят над Варшавой": в НАТО публично признали угрозу нападения Путина

Случаи нарушения Россией международных границ воздушного пространства являются своеобразной проверкой НАТО на прочность и свидетельствуют о желании Кремля увеличить сферу своего влияния.

Об этом на праздновании 20-летия расширения Альянса в Праге заявил президент Польши Анджей Дуда. Он также предостерег Европу от агрессии РФ, пишет "ИноТВ" со ссылкой на Polskie Radio.

По его мнению, такими действиями Россия проверяет, отреагирует ли НАТО. "Если мы не отреагируем, то завтра мы будем иметь российские самолеты над Прагой, над Варшавой, а, возможно, послезавтра — над Берлином", — сказал Дуда.

Иллюстрация politanalitika.ru

Он отметил, что в последние годы поляки начали отдавать себе отчет в том, насколько важным является членство в НАТО.

"Геополитическая ситуация, которая возникла вокруг нас в 2008-м и 2014 году, когда Россия напала на Грузию, а затем на Украину, однозначно спровоцировала появление давних ассоциаций: имперской политики России, стремления на Запад, расширения сферы влияния, захвата очередных стран и, прежде всего, возвращения своей прежней сферы влияния, в которую ни одна из наших стран не хочет возвращаться", — заявил в Праге польский лидер.

Он также обратил внимание на угрозы кибербезопасности со стороны Москвы: хакерские атаки, распространение фейковых новостей, фальшивые аккаунты в соцсетях и другое.

Используя вышеперечисленное, РФ пытается оказать влияние на политику и ход выборов в ряде стран. По мнению Дуды, это более продвинутые действия разведывательного и кибертеррористического характера, нежели покушение на экс-ГРУшника Сергея Скрипаля в Великобритании. Отравление его и его дочери, по словам польского президента, это "демонстрация силы и крутой наглости России".

"К сожалению, угрозы, которые порабощали нас на протяжении более 40 лет, сегодня возвращаются, в немного другом виде, но они несомненно возвращаются", — подытожил Дуда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар включил Россию в число главных угроз для НАТО.

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