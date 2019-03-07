Самолеты России и США "сцепились" в небе над Балтикой: что случилось

В небе над Балтикой "столкнулись" самолеты США и России. Так, истребитель РФ Су-27 перехватил самолет-разведчик RC-135.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России. По информации оборонного ведомства РФ, самолет приближался к российской границе.

Для перехвата в небо был поднят Су-27, после чего самолет США удалился от приграничных территорий.

Су-27 перехватил самолет США Газета "День"

Российские эксперты уже оправдали российскую агрессию на границе, назвав это "подготовкой к большой войне".

"Наше воздушное пространство и территориальные воды составляют 12 миль, то есть, где-то 22 километра. На дальность система разведки — это где-то до пятисот километров — они могут вести наблюдение нашей территории. А вообще это связано с тем, что мир приближается к войне, большой войне", – сообщил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивко.

Это далеко не первый подобный инцидент. Ранее американский самолет-разведчик RC-135V/W Rivet Joint был перехвачен российским истребителем над Черным морем у берегов Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре американский самолет EP-3 Aries, летевший в международном воздушном пространстве над Черным морем, был перехвачен российским Су-27.

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