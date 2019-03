Самолеты России и США "сцепились" в небе над Балтикой: что случилось

В небе над Балтикой "столкнулись" самолеты США и России. Так, истребитель РФ Су-27 перехватил самолет-разведчик RC-135.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России. По информации оборонного ведомства РФ, самолет приближался к российской границе.

Для перехвата в небо был поднят Су-27, после чего самолет США удалился от приграничных территорий.

#Video A Russian #Su27 fighter of the air defence on-duty forces made a sortie for interception of a #US Air Force's #RC135 reconnaissance aircraft over the neutral waters of the #BalticSea https://t.co/fbo8lz0kW9 @RusEmbUSA @mfa_russia #Interception pic.twitter.com/Wx8lNaXiYp