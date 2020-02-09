Разбомбили школу и дома: самолеты Путина нанесли удар по Сирии. Кадры 18+

В Сирии в воскресенье, 9 февраля, российская авиация ударила по деревне Кафр Норан вблизи города Алеппо.

Боевые самолеты осуществили ракетный обстрел домов мирных жителей и начальной школы. Здание частично разрушено, сообщает SNHR (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В результате атаки погибли гражданские лица. На Twitter-странице SY+ указано, что мужчина и его жена были убиты, а четверо их детей получили ранения в результате воздушного удара по их дому.

Сирийская гражданская оборона в Twitter также сообщила о смерти двух мужчин и еще 10 раненых.

Удар по Кафр Норану в Сирии Фото: Ahmed Kaddour

Осторожно, кадры 18+

مقتل رجل وزوجته وإصابة 4 من أطفالهم جراء غارة جوية استهدفت منزلهم في بلدة كفرنوران بريف حلب الغربي



تصوير: رامي السيد



🗓9/2/2020 📍كفرنوران, حلب, سوريا pic.twitter.com/Qs3vGxnXXC — SY+ (@SY_plus) February 9, 2020

#شاهد لحظة استهداف مدينة الأتارب في ريف حلب، بالبراميل المتفجرة من قبل قوات النظام، اليوم الاحد 09 شباط/2020.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/6iy23qbjoj — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 9, 2020

Пострадавший при атаке мужчина IDLIB POST

مقتل رجلين وإصابة 10 آخرين، جراء استهداف منازل سكنية ببلدة كفرنوران غربي حلب، بقصف جوي فجر اليوم الأحد 09 شباط/2020.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/UDu8Njo2tw — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 9, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети опубликовали видео уничтожения техники и живой силы армии Башара Асада в Сирии, союзниками которой являются российские наемники.

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