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10 февраля • обновлено в 00:20
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Разбомбили школу и дома: самолеты Путина нанесли удар по Сирии. Кадры 18+

3.4т
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В Сирии в воскресенье, 9 февраля, российская авиация ударила по деревне Кафр Норан вблизи города Алеппо.

Боевые самолеты осуществили ракетный обстрел домов мирных жителей и начальной школы. Здание частично разрушено, сообщает SNHR (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В результате атаки погибли гражданские лица. На Twitter-странице SY+ указано, что мужчина и его жена были убиты, а четверо их детей получили ранения в результате воздушного удара по их дому.

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Сирийская гражданская оборона в Twitter также сообщила о смерти двух мужчин и еще 10 раненых.

Удар по Кафр Норану в Сирии

Удар по Кафр Норану в Сирии

Фото: Ahmed Kaddour

Осторожно, кадры 18+

Пострадавший при атаке мужчина

Пострадавший при атаке мужчина

IDLIB POST

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети опубликовали видео уничтожения техники и живой силы армии Башара Асада в Сирии, союзниками которой являются российские наемники.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия Алеппо
Теги
пострадал ребенок смерть видео фотографии ракеты
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
опять эти упыри там белые каски
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Убивает фашистская Россия под предводительством злодея Путина,мирных жителей в далекой Сирии,детей ,женщин,стариков. Будь проклят Путин с Кужугетом бурятыглазым.
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Виня Ксения
Виня Ксения
Рашафашисты опять жаждут детской крови.
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