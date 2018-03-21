Самолеты Путина ударили бомбами по Сирии: множество жертв

Российская авиация нанесла удары по лагерю беженцев в сирийской провинции Идлиб в Сирии.

В результате погибли около десятка мирных жителей, как минимум 15 человек получили ранения, передает "Анадолу" со ссылкой на повстанцев.

Самолет Су-24 ВКС России нанес два авиаудара по лагерю беженцев в селении Хас на юге Идлиба. Бомбардировку провели в темное время суток.

Как сообщал "Обозреватель", авиация Путина ударила фосфорными бомбами по мирным жителям в Сирии.