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Самолеты Путина ударили бомбами по Сирии: множество жертв

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Российская авиация нанесла удары по лагерю беженцев в сирийской провинции Идлиб в Сирии.

В результате погибли около десятка мирных жителей, как минимум 15 человек получили ранения, передает "Анадолу" со ссылкой на повстанцев.

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Самолет Су-24 ВКС России нанес два авиаудара по лагерю беженцев в селении Хас на юге Идлиба. Бомбардировку провели в темное время суток.

Как сообщал "Обозреватель", авиация Путина ударила фосфорными бомбами по мирным жителям в Сирии.

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Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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