Самолеты НАТО перехватили российские бомбардировщики над Черным морем

Во вторник, 19 мая, самолеты воздушной полиции НАТО из Румынии, Болгарии и Турции перехватили авиацию России над водами Черного моря.

Как сообщило Объединенное командование ВВС НАТО в Facebook, два российских бомбардировщика Ту-22 в сопровождении двух истребителей Су-27 направлялись в румынское воздушное пространство.

Российская авиация нарвалась на истребители НАТО

Им на встречу поднялись два реактивных самолета МиГ-21 ВВС Румынии, которые не приближались к российской авиации, но следили за ней, двигаясь на юг в нескольких милях от береговой линии.

"Поскольку они продолжали свой полет вблизи воздушного пространства НАТО, истребители МиГ-29 ВВС Болгарии также взлетели, патрулируя в нескольких милях от российских самолетов", – говорится в сообщении.

Позже российский самолет повернул на восток, направляясь в воздушное пространство Турции. Истребители TUAF F-16 турецких ВВС дважды поднимались, чтобы проследить путь российского самолета вдоль южного побережья Черного моря, прежде чем он повернул на север.

"НАТО полон решимости защитить свое воздушное пространство и послал четкий сигнал о своей способности реагировать", – подчеркнули в Объединенном командовании.

Как сообщал OBOZREVATEL, после вояжа вблизи американской Аляски российские противолодочные самолеты-разведчики Ту-142 засекли в районе западных побережий Шотландии и Ирландии, а затем над Бискайским заливом.