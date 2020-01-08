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8 января • обновлено в 20:00
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Свидетели застыли от ужаса: появились новые кадры с места катастрофы украинcкого Boeing

3.7т
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В сети появились новые кадры с места крушения украинского самолета Boeing 737 под Тегераном в Иране.

Видеорепортаж был опубликован ABCNews (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В ролике показали, что обломки лайнера все еще продолжали дымиться по прибытию спасателей.

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В Иране разбился украинский самолет

AP

В Иране разбился украинский самолет

В Иране разбился украинский самолет

AP

Также иранское агентство Emrooz Nama показало свежие фото. На кадрах запечатлена реакция очевидцев на происходящее на месте катастрофы – люди были шокированы количеством жертв.

В Иране разбился украинский самолет

В Иране разбился украинский самолет

В Иране разбился украинский самолет

В Иране разбился украинский самолет

В Иране разбился украинский самолет

В Иране разбился украинский самолет

В Иране разбился украинский самолет

В Иране разбился украинский самолет

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран Тегеран
Теги
разбился самолет самолет
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Это большая трагедия для всех! И героические действия экипажа, уведшего лайнер от построек, достоин самой высокой оценки и уважения.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Мельников Дмитрий, героические действие экипажа были у Дамир Юсупова,спавшего всех людей в пилотируем самолете..
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