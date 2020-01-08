Свидетели застыли от ужаса: появились новые кадры с места катастрофы украинcкого Boeing

В сети появились новые кадры с места крушения украинского самолета Boeing 737 под Тегераном в Иране.
Видеорепортаж был опубликован ABCNews (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
В ролике показали, что обломки лайнера все еще продолжали дымиться по прибытию спасателей.
В Иране разбился украинский самолет
AP
В Иране разбился украинский самолет
AP
Также иранское агентство Emrooz Nama показало свежие фото. На кадрах запечатлена реакция очевидцев на происходящее на месте катастрофы – люди были шокированы количеством жертв.
В Иране разбился украинский самолет
В Иране разбился украинский самолет
В Иране разбился украинский самолет
В Иране разбился украинский самолет
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места аварии.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли.
В результате крушения самолета Boeing 737 погибли 11 украинцев. В сети показали их имена.
Позже МАУ опубликовали полный список погибших пассажиров и членов экипажа во время крушения в Иране самолета Boeing 737. Среди погибших пассажиров были две украинки – Елена Малахова и Ольга Кобюк.
В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2 400 м перед крушением, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.
Согласно одной из неофициальных версий, украинский самолет Boeing-737 по ошибке сбили силы ПВО Ирана.
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