Свидетели застыли от ужаса: появились новые кадры с места катастрофы украинcкого Boeing

В сети появились новые кадры с места крушения украинского самолета Boeing 737 под Тегераном в Иране.

Видеорепортаж был опубликован ABCNews (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В ролике показали, что обломки лайнера все еще продолжали дымиться по прибытию спасателей.

В Иране разбился украинский самолет AP

В Иране разбился украинский самолет AP

Также иранское агентство Emrooz Nama показало свежие фото. На кадрах запечатлена реакция очевидцев на происходящее на месте катастрофы – люди были шокированы количеством жертв.

В Иране разбился украинский самолет

В Иране разбился украинский самолет

В Иране разбился украинский самолет

В Иране разбился украинский самолет

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!