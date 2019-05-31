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Самолет "Судного дня" США показали изнутри: уникальные фото и видео

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Воздушные командные пункты Военно-воздушных сил (ВВС) США E-4B Nightwatch, которые нередко называют самолетами "Судного дня" или "конца света", показали изнутри.

Видео опубликовал телеканал CNBC. "Это нечто вроде резервного Пентагона. Один из таких самолетов всегда готов к полету 24 часа в сутки и семь дней в неделю", — объяснил член экипажа одного из бортов.

На данный момент у США есть четыре воздушных судна, созданных на основе дальнемагистрального двухпалубного широкофюзеляжного пассажирского самолета Boeing 747.

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Самолет "Судного дня" США

Самолет "Судного дня" США

CNBC

Отмечается, что они должны стать командными пунктами для высшего руководства США в случае начала ядерной войны.

Самолет "Судного дня" США показали изнутри: уникальные фото и видео

Скриншот с видео

Самолет "Судного дня" США показали изнутри: уникальные фото и видео

Скриншот с видео

Самолет "Судного дня" США показали изнутри: уникальные фото и видео

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России заявили об успешном завершении ключевых испытаний стратегического необитаемого подводного аппарата "Посейдон", который западные СМИ окрестили оружием "Судного дня".

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Место
США
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