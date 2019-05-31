Самолет "Судного дня" США показали изнутри: уникальные фото и видео

Воздушные командные пункты Военно-воздушных сил (ВВС) США E-4B Nightwatch, которые нередко называют самолетами "Судного дня" или "конца света", показали изнутри.

Видео опубликовал телеканал CNBC. "Это нечто вроде резервного Пентагона. Один из таких самолетов всегда готов к полету 24 часа в сутки и семь дней в неделю", — объяснил член экипажа одного из бортов.

На данный момент у США есть четыре воздушных судна, созданных на основе дальнемагистрального двухпалубного широкофюзеляжного пассажирского самолета Boeing 747.

Самолет "Судного дня" США CNBC

Отмечается, что они должны стать командными пунктами для высшего руководства США в случае начала ядерной войны.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России заявили об успешном завершении ключевых испытаний стратегического необитаемого подводного аппарата "Посейдон", который западные СМИ окрестили оружием "Судного дня".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся