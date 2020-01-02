Самолет совершил путешествие во времени и вернулся в 2019-й: как это возможно

Пассажиры, летевшие самолетом новозеландской авиакомпании Air New Zealand к острову Таити (Французская Полинезия), совершили настоящее путешествие во времени и дважды встретили Новый год.

В частности, на лайнере они поднялись в небо 1 января 2020 года, а спустились на землю снова в 2019-м. Об этом сообщает "КП".

Так произошло потому, что разница во времени между этими двумя странами составляет 23 часа.

Самолет совершил путешествие во времени vladtime.ru

Отмечается, что при вылете Boeing 787-9 Dreamliner с Окленда на часах было 9:55, а по приземлению в Папеэте на острове Таити стрелки показывали уже 15:55, однако еще 31 декабря 2019-го.

При этом полет продлился лишь четыре с половиной часа. Соответствующие данные наводит портал Flightradar24.

Разница во времени между Новой Зеландией и Французской Полинезией составляет 23 часа Flightradar24

Добавим, что согласно информации сервиса, такое же путешествие во времени совершили и пассажиры рейса Токио – Лос-Анджелес. Их самолет вылетел из Японии после полуночи 1 января 2020 года, а приземлился в США опять в 2019-м. Следовательно, у счастливчиков было достаточно времени, чтобы снова отпраздновать наступление Нового года.

Как сообщал OBOZREVATEL, австралийская авиакомпания Qantas Airways запускает самый длинный авиарейс в мире. Так, самолет без пересадок будет следовать из Сиднея в Лондон.

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