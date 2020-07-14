Самолет Ryanair экстренно сел в Лондоне: на борту сообщили о бомбе. Фото
Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair экстренно посадили в столице Великобритании. В туалете на борту обнаружили записку с сообщением о бомбе.
Лайнер приземлился в Лондоне 13 июля в сопровождении истребителей, сообщает BBC. Отмечается, что инцидент произошел с рейсом FR1902 "Краков – Дублин".
Пилот передал сигнал SOS, после чего два истребителя RAF Typhoon британских ВВС сопроводили самолет до аэропорта Станстед. После посадки Boeing отбуксировали на отдаленную стоянку, всех пассажиров эвакуировали.
В пресс-службе Ryanair сообщили, что судно и пассажиров начала проверять полиция Великобритании. О результатах поиска взрывчатки пока информация не поступала. Пассажиров в Дублин планируют отправить запасным самолетом.
Как писал OBOZREVATEL ранее, в Крыму экстренно сел Boeing с 200 пассажирами на борту.