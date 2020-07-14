Самолет Ryanair экстренно сел в Лондоне: на борту сообщили о бомбе. Фото

Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair экстренно посадили в столице Великобритании. В туалете на борту обнаружили записку с сообщением о бомбе.

Лайнер приземлился в Лондоне 13 июля в сопровождении истребителей, сообщает BBC. Отмечается, что инцидент произошел с рейсом FR1902 "Краков – Дублин".

Пилот передал сигнал SOS, после чего два истребителя RAF Typhoon британских ВВС сопроводили самолет до аэропорта Станстед. После посадки Boeing отбуксировали на отдаленную стоянку, всех пассажиров эвакуировали.

Самолет Ryanair экстренно сел в Лондоне BBC

В пресс-службе Ryanair сообщили, что судно и пассажиров начала проверять полиция Великобритании. О результатах поиска взрывчатки пока информация не поступала. Пассажиров в Дублин планируют отправить запасным самолетом.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Крыму экстренно сел Boeing с 200 пассажирами на борту.