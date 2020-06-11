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11 июня • обновлено в 08:52
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Самолет РФ прорвался через границу Эстонии

1.1т
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Российский самолет без разрешения пересек воздушные границы Эстонии, впервые в этом году нарушив воздушное пространство страны.

Инцидент произошел 10 июня в районе Финского залива. Об этом со ссылкой на Министерство обороны Эстонии сообщает ERR.

В частности, самолет РФ Ту-204-300 без какого-либо разрешения пересек воздушные границы страны вблизи острова Вайндло. В небе он находился около минуты.

Самолет РФ вторгся в воздушное пространство Эстонии

Самолет РФ вторгся в воздушное пространство Эстонии

Отмечается, что танспордер самолета был включен, однако план полета отсутствовал. При этом пилоты российского воздушного судна не поддерживали радиосвязь с диспетчерской службой Эстонии.

В Минобороны страны подчеркивают, что в тот же день вызвали посла РФ, вручив ему ноту по поводу инцидента.

Карта

Карта

rus.err.ee

Подчеркивается, что это первый в 2020 году случай нарушения российскими самолетами воздушных границ Эстонии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Аоенно-воздушные силы Британии 2 июня перехватили российский военный самолет Ил-20 над Балтийским морем.

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Автор
Марина Лисничук
Место
Эстония
Теги
Россия - страна-агрессор самолет граница
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