Самолет РФ прорвался через границу Эстонии

Российский самолет без разрешения пересек воздушные границы Эстонии, впервые в этом году нарушив воздушное пространство страны.

Инцидент произошел 10 июня в районе Финского залива. Об этом со ссылкой на Министерство обороны Эстонии сообщает ERR.

В частности, самолет РФ Ту-204-300 без какого-либо разрешения пересек воздушные границы страны вблизи острова Вайндло. В небе он находился около минуты.

Самолет РФ вторгся в воздушное пространство Эстонии

Отмечается, что танспордер самолета был включен, однако план полета отсутствовал. При этом пилоты российского воздушного судна не поддерживали радиосвязь с диспетчерской службой Эстонии.

В Минобороны страны подчеркивают, что в тот же день вызвали посла РФ, вручив ему ноту по поводу инцидента.

Карта rus.err.ee

Подчеркивается, что это первый в 2020 году случай нарушения российскими самолетами воздушных границ Эстонии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Аоенно-воздушные силы Британии 2 июня перехватили российский военный самолет Ил-20 над Балтийским морем.

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