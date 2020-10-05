"Самолет Путина" тайно прибыл из Москвы в Ереван

Пассажирский самолет Ил-96-300 специального летного отряда "Россия" 5 октября прибыл из Москвы в Ереван через воздушное пространство Турции.

Как сообщили несколько Telegram-каналов, приземление борта было зафиксировано на сайте Flightradar24 (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

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Известно, что воздушные судна из авиапарка специального летного отряда "России" перевозят российских президентов.

В то же время, по сообщению Telegram-канала "Пул N3", пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает ни о прибытии самолета, ни о том, кто на нем прилетел.

"Я не располагаю такой информацией", – сказал журналистам представитель Кремля в ответ на просьбу уточнить, кто и зачем отправился в Ереван на самолете специального летного отряда.

В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL. А также о том, в чем заключается суть конфликта Армении и Азербайджана.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 октября армянский премьер Никол Пашинян подтвердил возможность привлечения Вооруженных сил России к противостоянию его страны с Азербайджаном в Нагорном Карабахе.