Самолет премьера Японии попал в ЧП: что известно о происшествии

В Японии, 3 ноября, произошло ЧП с самолетом правительства, который направлялся в Таиланд.

По данным местного издания Kyodo, на борту находился премьер-министр Синдзо Абэ и другие члены японской делегации.

В частности, по предварительной информации, загорелся духовой шкаф, предназначенный для разогревания еды. Охрана быстро сориентировалась в ситуации и погасила пламя, никто пострадать не успел. После происшествия самолет продолжил полет до Бангкока.

Абэ вылетел из токийского аэропорта Ханэда в 13:41 по местному времени для участия в серии встреч на высшем уровне в Таиланде, связанных с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

Самолет, эксплуатируемый Воздушными силами самообороны, был представлен в апреле, чтобы заменить предыдущий правительственный лайнер, Boing 747.

🇹🇭 Opening Ceremony of the 35th #ASEAN Summit and Related Summits are held in #Bangkok On Saturday morning. Meetings over the next two days will be an important opportunity to demonstrate the partnership and friendship between ASEAN and the global community.#ASEAN2019 pic.twitter.com/IsM4hrxivz