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3 ноября • обновлено в 13:41
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Самолет премьера Японии попал в ЧП: что известно о происшествии

2.1т Читать материал на украинском

В Японии, 3 ноября, произошло ЧП с самолетом правительства, который направлялся в Таиланд.

По данным местного издания Kyodo, на борту находился премьер-министр Синдзо Абэ и другие члены японской делегации.

В частности, по предварительной информации, загорелся духовой шкаф, предназначенный для разогревания еды. Охрана быстро сориентировалась в ситуации и погасила пламя, никто пострадать не успел. После происшествия самолет продолжил полет до Бангкока.

Самолет Абэ попал в ЧП

Самолет Абэ попал в ЧП

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Абэ вылетел из токийского аэропорта Ханэда в 13:41 по местному времени для участия в серии встреч на высшем уровне в Таиланде, связанных с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

Самолет, эксплуатируемый Воздушными силами самообороны, был представлен в апреле, чтобы заменить предыдущий правительственный лайнер, Boing 747.

Как сообщал OBOZREVATEL, год назад самолет с президентом РФ Владимиром Путиным попал в серьезное ЧП. Он летел на отдых, почти час был вынужден кружить вокруг аэропорта из-за густого тумана.

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Персона
Синдзо Абэ
Место
Япония
Теги
самолет пожар
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