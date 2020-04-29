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29 апреля • обновлено в 05:39
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Самолет плывет? Сеть озадачила новая оптическая иллюзия

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Жительница Новой Зеландии запечатлела "плывущий" над поверхностью воды корабль. Это оказалось не оптической иллюзией, а достаточно редким природным явлением.

Об этом пишетDaily Mail. На кадрах круизное судно "парило" над поверхностью воды (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Я сняла оптический феномен, из-за которого кажется, будто корабль плывет по воздуху", – написала Моника.

Скриншот

Скриншот

Уникальное природное явление, которое называется "Фата Моргана", представляет собой процесс, когда в нижних слоях атмосферы из-за разницы температур появляется несколько слоев воздуха различной плотности. Не последнюю роль играет преломление света и расстояние до наблюдаемого объекта. Обычно подобное можно заметить с объектами, которые находятся вдали.

"Фата" в переводе с латыни означает "фея", а Моргана – волшебница из легенды о короле Артуре, ссылаясь на идею, что миражи были изображениями, созданными колдовством, чтобы заманить моряков на смерть.

В 2012 году британский историк и автор Тим Малтин предложил теорию о том, что айсберг, потопивший Титаник, мог быть затенен Фата Морганой, пока не стало слишком поздно, чтобы избежать опасности.

По его мнению, искажение ночью 14 апреля могло привести к тому, что вода за айсбергом "наклонилась" над объектом и создала ложный горизонт, скрывающий айсберг от наблюдателей корабля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интернете появилось пять загадочных оптических иллюзий, которые вызывают немало вопросов.

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Автор
Глеб Иванов
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