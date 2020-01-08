В Тегеране нашли "черный ящик" рухнувшего самолета МАУ

Спасатели обнаружили черный ящик украинского самолета Boeing 737, который разбился сразу после взлета с аеропорта Тегеране в Иране в среду, 8 января.

Об этом сообщает иранская телерадиовещательная корпорация IRIB. На место происшествия сразу же выехали спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Бортовой самописец обнаружили на окраине Тегерана и передали специалистам.

Пока названа предварительная причина крушения лайнера – возгорание двигателя, однако иранские СМИ озвучили версию, согласно которой самолет могли сбить из системы ПВО, перепутав его с американским военным воздушным судном.

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