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8 января • обновлено в 10:49
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В Тегеране нашли "черный ящик" рухнувшего самолета МАУ

8.6т
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Спасатели обнаружили черный ящик украинского самолета Boeing 737, который разбился сразу после взлета с аеропорта Тегеране в Иране в среду, 8 января.

Об этом сообщает иранская телерадиовещательная корпорация IRIB. На место происшествия сразу же выехали спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Бортовой самописец обнаружили на окраине Тегерана и передали специалистам.

Пока названа предварительная причина крушения лайнера – возгорание двигателя, однако иранские СМИ озвучили версию, согласно которой самолет могли сбить из системы ПВО, перепутав его с американским военным воздушным судном.

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Найден "черный ящик" самолета МАУ

Найден "черный ящик" самолета МАУ

ISNA

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран Тегеран
Теги
самолет разбился самолет
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
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