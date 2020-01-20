Катастрофа самолета МАУ: Иран признал, что не может расшифровать "черные ящики"

Украинский Boeing 737, потерпевший крушение в Иране 8 января, был сбит с северной стороны двумя ракетами класса "земля-воздух" ближнего радиуса действия Тор-М1 через три минуты после взлета.
Об этом передает Bellingcat со ссылкой на отчет о расследовании Организации гражданской авиации Ирана. Самолет исчез со вспомогательного радара в 6:15 и с главных систем наблюдения в 6:18 утра (вылетел в 6:12 по местному времени). Связь с авиадиспетчером пилоты потеряли на высоте 2469 метров.
При этом в отчете указывается, что у Ирана нет необходимого оборудования для расшифровки "черных ящиков", поскольку французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались отправить технику в страну.
Извлеченный регистратор полета и бортовой самописец, как сказано в документе, являются "одними из наиболее передовых устройств в своем роде в мире". У Ирана нет средств для их декодирования.
Иран подготовил отчет о сбитом самолете МАУ
Коллаж
Как писал OBOZREVATEL:
Ранее Иран согласился отправить самописцы для расшифровки во Францию. Почему комиссия передумала, не уточнили.
Украина направила повторный запрос Ирану о выдаче "черных ящиков". Предыдущую просьбу Тегеран проигнорировал.
19 января председатель иранской комиссии по расследованию аварии заявил, что страна принялась самостоятельно расшифровывать "черные ящики" со сбитого Boeing 737.
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