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21 января • обновлено в 02:24
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Катастрофа самолета МАУ: Иран признал, что не может расшифровать "черные ящики"

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Украинский Boeing 737, потерпевший крушение в Иране 8 января, был сбит с северной стороны двумя ракетами класса "земля-воздух" ближнего радиуса действия Тор-М1 через три минуты после взлета.

Об этом передает Bellingcat со ссылкой на отчет о расследовании Организации гражданской авиации Ирана. Самолет исчез со вспомогательного радара в 6:15 и с главных систем наблюдения в 6:18 утра (вылетел в 6:12 по местному времени). Связь с авиадиспетчером пилоты потеряли на высоте 2469 метров.

При этом в отчете указывается, что у Ирана нет необходимого оборудования для расшифровки "черных ящиков", поскольку французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались отправить технику в страну.

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Извлеченный регистратор полета и бортовой самописец, как сказано в документе, являются "одними из наиболее передовых устройств в своем роде в мире". У Ирана нет средств для их декодирования.

Иран подготовил отчет о сбитом самолете МАУ

Иран подготовил отчет о сбитом самолете МАУ

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
Теги
Bellingcat МАУ разбился самолет
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