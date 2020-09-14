Самолет Лукашенко вылетел к Путину в Сочи. Видео

Самолет президента Беларуси Александра Лукашенко вылетел из Минска в Сочи, где пройдет встреча с президентом России Владимиром Путиным.

"Первый полетел на переговоры", – написал близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул первого" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как сообщила ранее пресс-служба президента РФ, в ходе саммита в Сочи "имеется в виду обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества".

Особое внимание, по информации российской стороны, "планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства".

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что ни подписания документов, ни совместной пресс-конференции по итогам переговоров Лукашенко и Путина не запланировано.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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