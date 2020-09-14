Самолет Лукашенко вылетел к Путину в Сочи. Видео

Самолет президента Беларуси Александра Лукашенко вылетел из Минска в Сочи, где пройдет встреча с президентом России Владимиром Путиным.
"Первый полетел на переговоры", – написал близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул первого" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Как сообщила ранее пресс-служба президента РФ, в ходе саммита в Сочи "имеется в виду обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества".
Особое внимание, по информации российской стороны, "планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства".
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что ни подписания документов, ни совместной пресс-конференции по итогам переговоров Лукашенко и Путина не запланировано.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Путин 30 августа провел пятый с начала протестов в Беларуси телефонный разговор с Лукашенко, в ходе которого поздравил его с днем рождения и пригласил для встречи в Москву.
А 18 августа в Минске приземлился самолет, якобы принадлежащий ФСБ РФ. Этот факт связали с возможным планированием полета в страну президента РФ Владимира Путина.
Также стало известно, что младший сын Лукашенко Николай забрал документы из лицея Белорусского государственного университета. По словам инсайдеров, теперь 16-летний парень якобы будет учиться в престижной школе в Москве.
8 сентября Лукашенко дал большое интервью российским топ-пропагандистам. В нем он сказал, что его свержение будет иметь разрушительные последствия, мол, "если Беларусь рухнет, следующей будет Россия".
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