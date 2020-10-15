Самолет Лукашенко отказались обслуживать в Германии

Марина Лисничук Мир 10:12, 15.10.2020 Обновлено: 12:40, 15.10.2020

В Германии рабочие Lufthansa Technik потребовали от руководства компании отказаться от обслуживания самолета непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как сообщает издание "Наша Ніва", после того, как 13 октября Boeing 737 с регистрационным номером EW-001PA приземлился в аэропорту Фульсбюттель, профсоюз распространил заявление о том, что борт принадлежит "отдавшему приказ стрелять в белорусских демонстрантов".

"Это самолет того самого Лукашенко, который отдал приказ стрелять в демонстрантов в Беларуси. Мы, профсоюзные активисты кампании Lufthansa Technik, не забываем нашу давнюю традицию международной солидарности и стоим бок о бок с белорусскими рабочими", – говорится в заявлении.

Также рабочие LufthansaTechnik озвучили ряд требований белорусского правительства, заявив об отставке Лукашенко и необходимости проведения настоящих демократических выборов.

"Мы требуем освобождения всех политических заключенных и немедленного восстановления в должностях тех коллег, которые потеряли работу! Мы требуем, чтобы все сотрудники могли свободно объединяться в независимые профсоюзы!" – написали они.

Также напомнили, что 31 год назад у их компании была похожая ситуация. Тогда рабочие отказались обслуживать самолет главы Румынии Николае Чаушеску незадолго до его падения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз принял политическое решение о введении санкций против Александра Лукашенко. Соответствующие решения поддержали министры иностранных дел 27 стран ЕС.

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Самолет Лукашенко отказались обслуживать в Германии

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