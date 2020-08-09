Самолет, который связывают с семьей Лукашенко, улетел в Турцию – СМИ

Дарья Дурова Мир 21:02, 9.08.2020

Один из самолетов, который связывают с семьей действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, в день выборов 9 августа якобы отправился в Турцию.

Речь идет о лайнере Bombardier Challenger 850 с бортовым номером EW-301PJ. Об этом свидетельствуют данные сайта PlaneFinder.

Самолет, предварительно, приземлился в город Бодрум. Ранее Bombardier Challenger 850 принадлежал госкомпании и долгое время простаивал в ангаре для бортов №1, пишут СМИ.

Маршрут самолета.
Скриншот

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