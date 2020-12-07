Самолет из Москвы задержали в Нью-Йорке из-за угрозы взрыва

В ночь на понедельник, 7 декабря, в Нью-Йорке (США) пассажиров самолета авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы (Россия) эвакуировали после сообщения о бомбе. В результате рейс задержали более чем на 3,5 часа.

Инцидент произошел в Международном аэропорту им. Джона Кеннеди, сообщает издание Fox News. В этот момент на борту находилось 250 человек, их вместе с багажом досматривали с собаками, уточняет ТАСС.

Правоохранители закрывали одну взлетно-посадочную полосу, а специалисты осмотрели пассажирский самолет. Взрывного устройства на борту не обнаружили.

"Час с чем-то держали только в самолете. На улице разбивали людей на группы и проверяли собакой. Потом всех запихнули в шесть автобусов по 50 человек. Автобусы выгружали в терминал по одному, поэтому пришлось еще стоять в автобусе минут сорок. Сейчас всех пассажиров держат в терминале прилета", – рассказала одна из пассажирок Анастасия.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Турции пьяный пассажир напал в самолете на футбольную команду. Происшествие удалось снять на видео.