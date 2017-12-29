В 2018-м миру грозит новая война – Фельштинский

Американский историк и политолог Юрий Фельштинский в интервью "Обозревателю" оценил главные события 2017-го года и определил главные вызовы перед миром в 2018-м.

- Как бы вы оценили главные события 2017-го года?

- В США этот год прошел под знаком российского вмешательства в американские выборы и победы Трампа. В России знаменательным событием стали участие российской армии в сирийской гражданской войне и удержание там у власти Асада, положение которого сегодня выглядит стабильнее, чем ранее. В Европе в ряде стран прошли выборы и референдумы. Англия вышла из Евросоюза. Франция – не вышла и теперь уже не выйдет. Не выйдет и Германия.

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В Азии обозначился кризис из-за упорных попыток северо-корейского руководства создать ядерное оружие, способное нанести удар по США. На Ближнем Востоке усиливается влияние Ирана, пытающегося стать региональной супердержавой. На этом фоне переворот в Саудовской Аравии, произошедший под флагом прогресса, кажется еще и попыткой саудо-аравийского руководства противостоять росту иранского влияния.

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- C чем переходим в 2018-й? Какие основные вызовы стоят перед США, Россией, да и вообще перед миром в целом?

- Самой большой угрозой в 2018 году кажется вероятная Вторая корейская война. Она начнется ударом США по Северной Корее. Но последствия этого удара абсолютно непросчитываемы. Эти удары могу привести к быстрой и блистательной победе Америки над северо-корейской коммунистической диктатурой и объединению Кореи под главенством Южной Кореи, но могут привести к затяжной Второй корейской войне и гибели сотен тысяч и даже миллионов людей, не говоря уже о существующем риске использования воюющими сторонами ядерного оружия.

Вторым по взрывоопасности является ближневосточный регион из-за возможного военного противостояния с одной стороны Ирана и Израиля, с другой – Ирана и Саудовской Аравии. Стороной-агрессором в этом или этих конфликтах является Иран.

Я думаю, что в 2018 году мы можем также стать свидетелями попыток создания нового государства – Курдистана, что нарушит стабильность еще и в Турции.

- В самих США не стихают скандалы, связанные с Трампом и "рашагейтом". Как далеко сможет продвинуться расследование ФБР? Потому что все чаще в отношении Трампа звучит слово "импичмент". Но дойдет ли до этого?

- В середине 2018 года в США пройдут перевыборы части Конгресса. Если в результате этих перевыборов демократы получат большинство, отняв всего лишь несколько голосов у республиканцев, шансы Трампа потерять должность из-за импичмента станут несомненно велики.

Вместе с ними увеличатся и шансы на нанесение ВВС США военного удара по Северной Корее, так как для Трампа война с Северной Кореей станет еще и отвлекающим маневром, поскольку во время войны (если война примет затяжной характер) Конгрессу может быть уже не до импичмента Трампа. А если удар закончится блистательной победой Штатов, кто знает, общественное мнение США может перестать настаивать на импичменте президента из-за российского вмешательства в выборы и нарушения Трампом и его людьми американского законодательства.

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- В феврале финансовая разведка США готовится о обнародовать доклад об имуществе российских бизнесменов, в частности и тех, кто связан с Кремлем. Это обнародование станет некой новой точкой в борьбе против агрессивного Кремля.

- Я достаточно скептически отношусь к возможностям американской администрации оказать давление на российское руководство по финансовой линии. Все российские деньги, как мне кажется, давно уже надежно спрятаны и защищены. До тех пор, пока деньги физически не будут арестованы у знаковых фигур, типа Абрамовича и Дерипаски, и компаний, типа "Роснефти" и "Газпрома", о серьезных санкциях говорить преждевременно. У названных мною лиц и компаний эти деньги, безусловно, отняты не будут.

Даже у Ирана после захвата американского посольства в Тегеране деньги не отняли, а всего лишь заморозили. Так что, боюсь, победить Кремль таким образом не получится. Нужны какие-то другие методы борьбы. В конце концов, нужно же понимать, кому отдавать арестованные активы. "Российскому народу" нельзя. Ну и не Кремлю же их отдавать?

- В марте Россию ждут президентские выборы, на которых, скорее всего, победит Владимир Путин. Каким будет его четвертый строк как президента России?

- Ничего не изменится. В России реально выборов давно уже нет. И Путин со своей стороны делает все от себя зависящее, чтобы показать и России, и всему остальному миру, что выборы это легко манипулируемый фарс. Именно для этого кандидатом в президенты на выборах вместе с Путиным разрешено было выдвигаться еще и Ксении Собчак.

Вмешательство России в выборы в США и в Европе служит той же цели: показать, что Россия в состоянии в любые демократические выборы в любой точке мира внести смятение.

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- Как в следующем году может развиваться ситуация на Донбассе?

- Не думаю, что в 2018 году Россия оставит в покое те территории, которые захватила. Это относится и к Приднестровью, и к Абхазии, и к Южной Осетии, и к Крыму, и к Донбассу. Двинется ли Россия дальше – зависит от того, как будет развиваться конфликт с Северной Кореей и станет ли Путин выторговывать у Трампа разрешение на захват новых территорий в Европе в обмен за невмешательство России в северо-корейский конфликт на стороне КНДР.