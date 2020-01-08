Иранец Кавон Хакимзаде - самое смертоносное оружие Америки в войне с Ираном

Кавон Хакимзаде

27 декабря группировка проиранских шиитских боевиков "Катаиб Хезболлах" обстреляла американскую военную базу близ иракского города Киркук ракетами "Град". Погиб ОДИН американец - гражданский служащий, два американца были ранены.

В отместку 29 декабря американские беспилотники атаковали ракетами лагерь "Катаиб Хезболлах". Было убито 25 боевиков, более 50 получили ранения.

31 декабря после похорон убитых боевиков толпа шиитов в Багдаде осадила посольство США. Антиамериканские акции совпали с прилетом в Ирак генерала Касема Сулеймани - одного из руководителей Ирана, командующего силами специальных операций Корпуса стражей исламской революции, одного из самых популярных иранских лидеров.

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И 3 января американский беспилотник атаковал колонну Сулеймани на пути в международный аэропорт Багдада - было убито 12 человек вместе с генералом. 7 января во время похорон Сулеймани в Иране возникла давка - толпа задавила 56 человек. За гибель одного американца Ирану приходится платить многими десятками жизней.

Иран заявил, что будет атаковать США по всему миру.

А США направили в Персидский залив один из одиннадцати своих атомных авианосцев - "Гарри Трумэн". Кроме своей авиагруппы, способной самостоятельно разорвать всю иранскую авиацию, "Трумэн" примечателен личностью своего командира.

Это кэптен Кавон Хакимзаде. По происхождению... иранец!

В 1979 году во время исламской революции семья Хакимзаде сбежала в США - они чудом спаслись от исламистов, которые убивали врагов режима. Ну что, казалось бы, особенного - одна жизнь, маленькая щепка в страшном водовороте мировых потрясений. "Это было очень травматично поменять свою жизнь таким образом в 11 лет. Думаю, во многом именно поэтому я решил пойти на военную службу" - вспоминает Хакимзаде. Потрясенный трагедией своей семьи мальчик выбрал военную службу, чтобы защищать свою новую родину.

Беженец из страны без каких-либо серьезных военно-морских традиций, сделал блестящую карьеру в крупнейшем в мире американском флоте, добился одного из высших постов - командования одним из самых мощных боевых кораблей на планете. Хакимзаде четко объясняет почему это возможно: "Я люблю говорить людям, что наш военно-морской флот построен благодаря продвижению людей по их заслугам, и что парень в возрасте 19- 20 лет может посмотреть на эти корабли и сказать: "Знаете что? Я хочу командовать этим однажды. И свидетельствую перед Соединенными Штатами Америки, что парень по имени Кавон Хакимзаде может сделать это".

Это Америка, страна по-настоящему равных возможностей для профессионалов. Как же важно такую мотивацию создать в современном мире...

И вот ирония судьбы - иранец, сбежавший от фундаменталистов, вернулся спустя ровно 40 лет после бегства, чтобы защитить интересы своей новой родины и своих сограждан самым эффективным в мире оружием.

В Америке жизнь одного своего гражданина и заслуги этого гражданина руководство страны ценит очень дорого - и гибель американцев врагам США не прощают. Такое отношение к своим гражданам - это тоже показатель профессионализма государственных деятелей.

В этом сила Америки. Профессиональный подход к организации государства позволяет США адаптировать и использовать лучшие кадры. И в борьбе с Америкой Иран, без всякого сомнения, проиграет без малейших шансов. США дают иранцам куда большие перспективы, чем дают фундаменталисты в самом Иране, и докажет это в случае необходимости кэптен Хакимзаде.

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