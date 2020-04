Самое массовое убийство в истории потрясло Канаду: кровавые подробности

С вечера 18 апреля до полудня 19 апреля в канадской провинции Новая Шотландия 51-летний Гэбриел Уортман убил по меньшей мере 17 человек. Это самое смертоносное нападение в истории Канады.

Как сообщает CBC со ссылкой на полицию, вечером в субботу в небольшом городе Портапик, примерно в 130 км к северу от столицы провинции Галифакса, в одном из домов и возле него были найдены несколько убитых (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В течение 12 часов после этого преступник ездил между городами Новой Шотландии, убивая людей и поджигая дома.

По данным полиции, Уортман совершал убийства в форме канадской конной полиции и передвигался на автомобиле Chevy Tracker, напоминающем полицейскую машину. При этом он не работал полицейским.

Власти считают, что преступник намеренно выбрал первых жертв, затем убивал случайных людей.

Полиция попыталась задержать Уортмана на заправке в Энфилде. Произошла перестрелка, в результате которой нападавший погиб. Также погибла женщина-полицейский Хайди Стивенсон, а один из офицеров получил ранение.

В полиции допустили, что убитых может быть еще больше.

Мотивы преступника пока неизвестны. Выясняется, имеет ли атака отношение к пандемии коронавируса.

51-year-old Gabriel Wortman is the suspect in our active shooter investigation in #Portapique. There are several victims. He is considered armed & dangerous. If you see him, call 911. DO NOT approach. He’s described as a white man, bald, 6’2-6’3 with green eyes. pic.twitter.com/Y2nJNULlkn