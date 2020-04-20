Самое массовое убийство в истории потрясло Канаду: кровавые подробности

С вечера 18 апреля до полудня 19 апреля в канадской провинции Новая Шотландия 51-летний Гэбриел Уортман убил по меньшей мере 17 человек. Это самое смертоносное нападение в истории Канады.

Как сообщает CBC со ссылкой на полицию, вечером в субботу в небольшом городе Портапик, примерно в 130 км к северу от столицы провинции Галифакса, в одном из домов и возле него были найдены несколько убитых (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В течение 12 часов после этого преступник ездил между городами Новой Шотландии, убивая людей и поджигая дома.

По данным полиции, Уортман совершал убийства в форме канадской конной полиции и передвигался на автомобиле Chevy Tracker, напоминающем полицейскую машину. При этом он не работал полицейским.

Гэбриел Уортман и его автомобиль

Власти считают, что преступник намеренно выбрал первых жертв, затем убивал случайных людей.

Полиция попыталась задержать Уортмана на заправке в Энфилде. Произошла перестрелка, в результате которой нападавший погиб. Также погибла женщина-полицейский Хайди Стивенсон, а один из офицеров получил ранение.

В полиции допустили, что убитых может быть еще больше.

Мотивы преступника пока неизвестны. Выясняется, имеет ли атака отношение к пандемии коронавируса.

Автомобиль, на котором передвигался стрелок Twitter/Brett Ruskin

Маршрут передвижения Уортмана

51-year-old Gabriel Wortman is the suspect in our active shooter investigation in #Portapique. There are several victims. He is considered armed & dangerous. If you see him, call 911. DO NOT approach. He’s described as a white man, bald, 6’2-6’3 with green eyes. pic.twitter.com/Y2nJNULlkn — RCMP, Nova Scotia (@RCMPNS) April 19, 2020

До этого самым крупным в Канаде считалось массовое убийство, совершенное в провинции Квебек в 1989 году в Политехническом университете Монреаля. Нападавший 25-летний Марк Лепин убил 14 женщин, после чего покончил с собой. После этого случая Канада пересмотрела законы об оружии, и массовые убийства стали редкостью.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиции удалось найти подозреваемого в расстреле молодой пары в Кривом Роге. Им оказался 52-летний Герман Полев, который, предварительно из ревности, решил убить влюбленных.

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