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5 декабря • обновлено в 05:35
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Самое горячее десятилетие: появился пугающий прогноз по климату на Земле

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Нынешнее десятилетие может стать самым жарким за всю историю.

Об этом заявила Всемирная метеорологическая организация ООН (WMO) во вторник, 3 декабря, во время Климатической конференции ООН в Мадриде.

"Мы не на пути к достижению целей Парижского соглашения. Если мы сейчас не примем срочных мер по климату, то мы будем двигаться к повышению температуры больше, чем на три градуса к концу века", – заявил генеральный секретарь организации Петтери Таалас, передает DW.

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Глобальное потепление на Земле

Глобальное потепление на Земле

Иллюстрация

По данным метеорологов, по состоянию на конец октября текущего года средняя мировая температура была на 1,1 градуса выше, чем в конце доиндустриальной эпохи в конце 18 века.

В связи с этим, отмечается, 2019-й станет вторым или третьим горячим годом за все время наблюдений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее парламент Европейского союза принял резолюцию о чрезвычайном положении в сфере климата и окружающей среды в Европе и мире.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Глобальное потепление
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