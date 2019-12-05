Самое горячее десятилетие: появился пугающий прогноз по климату на Земле

Нынешнее десятилетие может стать самым жарким за всю историю.

Об этом заявила Всемирная метеорологическая организация ООН (WMO) во вторник, 3 декабря, во время Климатической конференции ООН в Мадриде.

"Мы не на пути к достижению целей Парижского соглашения. Если мы сейчас не примем срочных мер по климату, то мы будем двигаться к повышению температуры больше, чем на три градуса к концу века", – заявил генеральный секретарь организации Петтери Таалас, передает DW.

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По данным метеорологов, по состоянию на конец октября текущего года средняя мировая температура была на 1,1 градуса выше, чем в конце доиндустриальной эпохи в конце 18 века.

В связи с этим, отмечается, 2019-й станет вторым или третьим горячим годом за все время наблюдений.

2019 concludes a decade of exceptional global heat, retreating ice and record sea levels. Average temps for 10-year (2010-2019) period set to be highest on record. 2019 is on course to be 2nd or 3rd warmest year on record. #StateofClimate #COP25 #ClimateAction pic.twitter.com/GBlspx03He — WMO | OMM (@WMO) December 3, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее парламент Европейского союза принял резолюцию о чрезвычайном положении в сфере климата и окружающей среды в Европе и мире.

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