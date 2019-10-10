Саммит "нормандского формата": Зеленский анонсировал скорую встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по его расчетам уже в середине октября станет известна дата саммита "нормандского формата", в рамках которого он встретится с лидером России Владимиром Путиным.

Подробностями глава государства поделился в ходе пресс-марафона в Киеве в четверг, 10 октября.

"Я думаю, что мы получим дату на следующей неделе. И рассчитываю, что дата будет в этом году, думаю, что в ноябре", – сказал он после 11 часов марафона.

Зеленский анонсировал скорую встречу с Путиным

Напомним, Зеленский также заявил, что для прекращения войны на Донбассе нужна прямая встреча с президентом России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что о саммите "нормандской четверки" можно будет говорить только после разведения сил в Золотом и Петровском на Донбассе.

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