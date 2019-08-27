Саммит G7: стало известно, как Трамп "кинул" Путина

Президента Российской Федерации Владимира Путина не пригласили на следующий саммит G7, который состоится в 2020 году в США.

"Нет. Ничего (Приглашения. — Ред.) не поступало", — сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков "Говорит Москва".

Как известно, американский президент Дональд Трамп во время встречи лидеров зарубежных государств во французском Биаррице сказал, что готов пригласить Путина на следующий саммит.

Путин и Трамп ТАСС

"Конечно, я его приглашу, но думаю, что он может и не приехать", — заявил американский президент.

Отметим, что Трампу советуют отказаться от приглашения России в пользу Украину. Так, 24 августа глава Европейского Совета Дональд Туск заявил, что возвращение России за стол G7 неприемлемо, вместо этого на следующий саммит необходимо позвать Украину. А 27 августа уже директор Аналитического центра Байдена, бывший заместитель министра обороны США Майкл Карпентер посоветовал американскому президенту прислушиваться к идее приглашения Украины на следующий саммит G7.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 августа страны "Большой семерки" по итогам саммита G7 во Франции обнародовали совместную декларацию, в которой упоминается, в частности, Украина: в последующие недели Франция и Германия организуют саммит в "нормандском формате".

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