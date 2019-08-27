Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Новости мира

Саммит G7: стало известно, как Трамп "кинул" Путина

1.4т Читать материал на украинском

Президента Российской Федерации Владимира Путина не пригласили на следующий саммит G7, который состоится в 2020 году в США.

"Нет. Ничего (Приглашения. — Ред.) не поступало", — сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков "Говорит Москва".

Как известно, американский президент Дональд Трамп во время встречи лидеров зарубежных государств во французском Биаррице сказал, что готов пригласить Путина на следующий саммит.

Путин и Трамп

Путин и Трамп

ТАСС

Новости
Советник Трампа после саммита G7 едет в Киев: что случилось

"Конечно, я его приглашу, но думаю, что он может и не приехать", — заявил американский президент.

Отметим, что Трампу советуют отказаться от приглашения России в пользу Украину. Так, 24 августа глава Европейского Совета Дональд Туск заявил, что возвращение России за стол G7 неприемлемо, вместо этого на следующий саммит необходимо позвать Украину. А 27 августа уже директор Аналитического центра Байдена, бывший заместитель министра обороны США Майкл Карпентер посоветовал американскому президенту прислушиваться к идее приглашения Украины на следующий саммит G7.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 августа страны "Большой семерки" по итогам саммита G7 во Франции обнародовали совместную декларацию, в которой упоминается, в частности, Украина: в последующие недели Франция и Германия организуют саммит в "нормандском формате".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Саммит G7" на OBOZREVATEL.

Тема
Саммит G7
Персоны
Владимир Путин Дональд Трамп
Место
Россия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
10
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Обсос все обсасывает тему:-) Времени до саммита - вагон. К тому же Трамп уже высказался о том, что пригласит Путина. Вот примит ли Путин приглашение - другой вопрос. Кстати, на правах хозяина встречи, Трамп вовсе не обязан согласовывать свое приглашение с Кеном из Канады или Донни из Варшавы:-)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Троль 80 ур этот Трамп) А пыня так мечтал и жопу мылил.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...