Самим не справиться: Украина попросила помощи у США из-за Венгрии

Снять вето Венгрии на проведение заседаний комиссии Украина – НАТО не удастся без помощи США.

Такое мнение высказала заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в эфире "5 канала".

По ее словам, Киев и Будапешт договорились провести 22 июня встречу министров образования и иностранных дел, чтобы избежать дальнейших "проблем на различных международных площадках".

Зеркаль подчеркнула, что на венгерскую сторону может повлиять Вашингтон.

"Без медиаторства мы вряд ли сможем снять блокаду", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский подчеркнул, что в случае если Украина, Молдова и Грузия откажутся от вступления в НАТО, Россия сразу же начнет затягивать их в свое "болото".

Напомним, последний раз Венгрия применила право вето и заблокировала комиссию Украина-НАТО на уровне министров обороны в феврале. Этот шаг осудила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, отметив, что правительство Венгрии открывает ящик Пандоры.

Перед этим министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе сообщил, что Будапешт не может поддержать евроатлантические усилия Украины до отмены "дискриминационного" закона об образовании.

Позже он поставил Украине ультиматум, обвинив Киев в том, что этот закон "нарушил обязательства страны перед НАТО".

Ранее Венгрия потребовала внести изменения в украинский закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года.