"Сами беленькие и пушистые!" Кадыров набросился на США из-за "украинских" санкций

Лидер Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на заявление американского президента Дональда Трампа о продлении санкций, введенных против России в 2014 году из-за агрессии в отношении Украины.

Своим мнением он поделился в Telegram-канале. По словам Кадырова, выпады против Кремля спровоцированы "стремлением киевских властей любыми путями оказаться в НАТО и ЕС".

"Самое интересное, что Россия якобы угрожает безопасности и внешней политике США. Оказывается, наши военные беспилотники по десять часов кружатся вдоль атлантического и тихоокеанского побережья США, летают круглосуточно вдоль границы Америки над Канадой и Мексикой. Это наши корабли заходят в морские порты вблизи США, а не их крейсеры в Одессе и в черноморских водах прописались. Конечно, не самолеты США барражируют в небе над Балтикой недалёко от базы нашего ВМФ", – высказался он.

Рамзан Кадыров

Кадыров подчеркнул, что США также пошли по пути разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), "обвиняя Россию во всех грехах".

"Вашингтон весь беленький и пушистый, а мы и во сне думаем, как бы навредить внешней политике США", – огрызнулся он.

Кроме того, заявил Кадыров, США якобы стремятся создать антироссийский интернационал, подкупая одни страны и режимы, а также угрозами и шантажом заставляя других следовать в фарватере своей враждебной в отношение России политики.

В связи с этим, сказал он, россияне должны работать над нейтрализацией последствий санкций.

"Укрепление обороноспособности, развитие промышленности и агропрома сведут на нет действия Вашингтона. Мы в Чечне над решением этих задач работаем с первого дня санкционной политики США. Когда мы едины, мы непобедимы!" – подытожил Кадыров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США предложили всерьез заняться деньгами Владимира Путина. В Конгрессе уже подан проект закона, который дает разведке право полностью проверить финансовые активы президента РФ.

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