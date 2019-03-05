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"Сами беленькие и пушистые!" Кадыров набросился на США из-за "украинских" санкций

3.7тЧитать материал на украинском

Лидер Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на заявление американского президента Дональда Трампа о продлении санкций, введенных против России в 2014 году из-за агрессии в отношении Украины.

Своим мнением он поделился в Telegram-канале. По словам Кадырова, выпады против Кремля спровоцированы "стремлением киевских властей любыми путями оказаться в НАТО и ЕС".

"Самое интересное, что Россия якобы угрожает безопасности и внешней политике США. Оказывается, наши военные беспилотники по десять часов кружатся вдоль атлантического и тихоокеанского побережья США, летают круглосуточно вдоль границы Америки над Канадой и Мексикой. Это наши корабли заходят в морские порты вблизи США, а не их крейсеры в Одессе и в черноморских водах прописались. Конечно, не самолеты США барражируют в небе над Балтикой недалёко от базы нашего ВМФ", – высказался он.

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"Не железный": Кадыров объяснил, почему устранился от руководства Чечней. Официальный документ

Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

Кадыров подчеркнул, что США также пошли по пути разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), "обвиняя Россию во всех грехах".

"Вашингтон весь беленький и пушистый, а мы и во сне думаем, как бы навредить внешней политике США", – огрызнулся он.

Кроме того, заявил Кадыров, США якобы стремятся создать антироссийский интернационал, подкупая одни страны и режимы, а также угрозами и шантажом заставляя других следовать в фарватере своей враждебной в отношение России политики.

В связи с этим, сказал он, россияне должны работать над нейтрализацией последствий санкций.

"Укрепление обороноспособности, развитие промышленности и агропрома сведут на нет действия Вашингтона. Мы в Чечне над решением этих задач работаем с первого дня санкционной политики США. Когда мы едины, мы непобедимы!" – подытожил Кадыров.

"Сами беленькие и пушистые!" Кадыров набросился на США из-за "украинских" санкций
"Сами беленькие и пушистые!" Кадыров набросился на США из-за "украинских" санкций

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США предложили всерьез заняться деньгами Владимира Путина. В Конгрессе уже подан проект закона, который дает разведке право полностью проверить финансовые активы президента РФ.

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Тема
Санкции против России
Персона
Рамзан Кадыров
Место
Россия
Теги
Новости Россиисанкции
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КАРПАТСЬКИЙ Вовк
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
Гірський баран6 щось промекав.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Ну собственно здесь Рамзан прав.С логикой у него все хорошо.Где национальная безопасность США,а где Украина?И как первое со вторым связано?Или Украина уже и США вдобавок к Европе начала "захищать от нашествия орды"?Так амеры вроде говорят,что у них самая сильная армия и самое совершенное оружие.Так какую угрозу их национальной безопасности представляет Россия на Украине ?Тайна так и не раскрыта.
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Д Алексей
Д Алексей
Чмо думало, что деньги дает Аллах от продажи нефти и газа.. подхуйдовский гопник кадыров.🤮
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