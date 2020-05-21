Самая юная жертва COVID-19: в ЮАР погиб двухдневный младенец

Карина Бондаренко Мир 22:55, 21.05.2020

От коронавируса COVID-19 умер двухдневный младенец в Южно-Африканской Республике.

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Ребенок стал самой юной жертвой пандемии в мире, пишет ВВС. Согласно данным Министерства здравоохранения страны, мать и младенец прошли тест на коронавирус – он оказался положительным.

Ребенок родился преждевременно и с самого начала имел проблемы с дыханием. Младенец требовал вентиляции легких сразу после рождения.

В ЮАР от коронавируса погиб двухдневный младенец

"К сожалению, мы зафиксировали первую смерть среди младенцев, связанную с COVID-19. Ребенку было два дня и он родился преждевременно", – заявил министр здоровья Южной Африки, доктор Звели Мхизе.

Как писал OBOZREVATEL ранее, глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, доктор Андреа Аммон заявила, что Европу неизбежно накроет вторая волна пандемии коронавируса – это вопрос только времени.

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