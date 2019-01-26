|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Самая сексуальная ведущая в мире раскрыла секрет шикарной фигуры

970Читать материал на украинском

Мексиканская телеведущая прогноза погоды Янет Гарсия, которая в 2016 году была признана самым сексапильным синоптиком в мире, раскрыла секрет своей шикарной фигуры.

Она опубликовала полное видео упражнений, которые делает в тренажерном зале. В основном Гарсия тренирует ягодицы и ноги.

Новости
Самую сексуальную ведущую в мире пнули в эфире ради ЧМ-2018

Девушка призналась, что работать над идеальной фигурой ей пришлось несколько лет. Составляющими успеха она назвала усердные тренировки, жесткую диету и самодисциплину.

Янет Гарсия

Янет Гарсия

Instagram

Янет Гарсия

Янет Гарсия

Instagram

Янет Гарсия

Янет Гарсия

Instagram

Янет Гарсия

Янет Гарсия

Instagram

Янет Гарсия

Янет Гарсия

Instagram

Янет Гарсия

Янет Гарсия

Instagram

Янет Гарсия

Янет Гарсия

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, культовый мужской журнал Playboy назвал имя самой сексуальной девушки в Instagram.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Мексика
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги