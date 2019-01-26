Самая сексуальная ведущая в мире раскрыла секрет шикарной фигуры

Мексиканская телеведущая прогноза погоды Янет Гарсия, которая в 2016 году была признана самым сексапильным синоптиком в мире, раскрыла секрет своей шикарной фигуры.
Она опубликовала полное видео упражнений, которые делает в тренажерном зале. В основном Гарсия тренирует ягодицы и ноги.
Девушка призналась, что работать над идеальной фигурой ей пришлось несколько лет. Составляющими успеха она назвала усердные тренировки, жесткую диету и самодисциплину.
Янет Гарсия
Янет Гарсия
Янет Гарсия
Янет Гарсия
Янет Гарсия
Янет Гарсия
Янет Гарсия
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