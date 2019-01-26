Самая сексуальная ведущая в мире раскрыла секрет шикарной фигуры

Мексиканская телеведущая прогноза погоды Янет Гарсия, которая в 2016 году была признана самым сексапильным синоптиком в мире, раскрыла секрет своей шикарной фигуры.

Она опубликовала полное видео упражнений, которые делает в тренажерном зале. В основном Гарсия тренирует ягодицы и ноги.

Девушка призналась, что работать над идеальной фигурой ей пришлось несколько лет. Составляющими успеха она назвала усердные тренировки, жесткую диету и самодисциплину.

Янет Гарсия Instagram

Янет Гарсия Instagram

Янет Гарсия Instagram

Янет Гарсия Instagram

Янет Гарсия Instagram

Янет Гарсия Instagram

Янет Гарсия Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, культовый мужской журнал Playboy назвал имя самой сексуальной девушки в Instagram.

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