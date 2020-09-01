Самая пожилая пара в мире попала в книгу рекордов Гиннесса и раскрыла секрет долгого брака

Супруги из Эквадора, прожившие в браке 79 лет, попали в книгу рекордов Гиннесса как самая пожилая женатая пара в мире.

Как пишет Guinness World Records, 110-летний Хулио Цезарь Мора Тапия и 104-летняя Вальдрамина Макловия Квинтерос Рейес вместе воспитали 5 детей, 11 внуков, 21 правнука и 9 праправнуков.

Их отношения начались с дружбы. Пара решила пожениться спустя семь лет, 7 февраля 1941 года. Церемония бракосочетания прошла тайно, поскольку родные не одобряли их желание вступить в брак.

Супруги считают свою семью главным приоритетом в жизни. По их словам, отношения с родными должны строиться на любви и уважении.

"Секрет крепких отношений в семье – любовь, обоюдное уважение, честность и должное воспитание, основанное на семейных ценностях", – отметили Хулио и Вальдрамина.

Пара подчеркнула, что сохранила брак благодаря уважению, состраданию и чуткости.

"Мы никогда не спорили и не ругались. Какие-то разногласия, конечно, были, но дети о них не знали. Ведь они тоже нуждались в уважении и любви", – сказали супруги.

110-летний Хулио Цезарь Мора Тапия и 104-летняя Вальдрамина Макловия Квинтерос Рейес guinnessworldrecords.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2005 году вВеликобритании прошла свадьба самых пожилых новобрачных в королевстве. 96-летний Рейманд Робсон женился на 90-летней Фейн Уебер.

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