"Сам себе враг!" Адвокат Трампа жестко прошелся по Коломойскому

Президент Украины Владимир Зеленский докажет, что является независимой фигурой, если привлечет олигарха Игоря Коломойского к ответственности.

Об этом в интервью "Стране" заявил скандальный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, жестко раскритиковав Коломойского, назвав его опасным человеком с большим влиянием на украинскую политику.

"То, что я читал о нем в прессе и слышал от людей, которым доверяю, очень меня беспокоит. В частности, то, что, насколько я знаю, он владеет определенной степенью влияния в Украине. Потому что я не думаю, что у него благие намерения. И потом - его же обвиняют в том, что он вместе со своим партнером Боголюбовым забрал много денег из Приватбанка, кажется, 5 млрд долларов. То, привлекут ли его к ответственности, будет тестом для нового президента. Тестом на то, действительно ли Коломойский его контролирует", - заявил Джулиани.

Также он прокомментировал слова Коломойского о том, что граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас - аферисты, которые от имени Джулиани "пытаются решить свои вопросы в Генпрокуратуре".

"Это неправда. Коломойский порочит моих клиентов, опять же мне неясна его мотивация. И за эту клевету он должен ответить по закону. Посмотрим, будет ли возбуждено против него дело. Есть утверждения, что Коломойский совершал насилие раньше. И это не просто обычный человек, а человек с большим влиянием и большими деньгами. Поэтому я и говорю, что он опасен", - заявил адвокат Трампа.

Коломойский и Джулиани obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее клиенты адвоката Трампа обвинили Коломойского в подготовке убийства, написав заявление в правоохранительные органы. Это произошло после интервью олигарха, в котором он назвал Фрумана и Парнаса аферистами, которые "ходят по Украине, собирают с людей деньги".

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