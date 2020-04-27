Главная Новости
27 апреля • обновлено в 13:45
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Салоны красоты откроют последними: стало известно, как Италия будет выходить из карантина

1.1т
Читать материал на украинском

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что с 4 мая в стране начнут снимать карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает La Reppublica. По его словам, карантин будут отменять постепенно. В частности, с 18 мая планируют открыть магазины розничной торговли, музеи и библиотеки, с 1 июня – рестораны, бары, салоны красоты и парикмахерские.

"Карантин в Италии будем снимать постепенно – через неделю возобновим промышленную деятельность. Будет вновь разрешена работа строительных компаний, производителей и некоторых оптовиков. Откроются для прогулок парки. Будут разрешены семейные посещения и траурные церемонии при участии не более 15 человек, но при условии сохранения социальной дистанции", – заверил он.

COVID-19 в Италии

COVID-19 в Италии

По словам Конте, учебный процесс в школах не будут возобновлять до сентября, чтобы не рисковать "здоровьем детей".

Жесткие карантинные ограничения ввели в стране 10 марта. С начала пандемии коронавирусом заразились более 197 тысяч итальянцев, умерли 26 тысяч человек, а выздороветь удалось – 63 тысячам. Число новых случаев в государстве уменьшается уже пять дней подряд.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини заявил, что страна не станет открывать свои границы для иностранных туристов до конца 2020 года.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Италия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9009.

    Вылечились: 864. Умерли: 220.

  • В мире заболели около 3 миллионов человек, погибли – более 205 тысяч.

  • Италия обнаружила новый способ передачи коронавируса: под угрозой целые города.

  • В Украине запустят массовое тестирование на антитела к коронавирусу: Степанов назвал сроки.

  • В Китае всполошились из-за новой вспышки COVID-19: винят Россию.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги