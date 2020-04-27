Салоны красоты откроют последними: стало известно, как Италия будет выходить из карантина

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что с 4 мая в стране начнут снимать карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает La Reppublica. По его словам, карантин будут отменять постепенно. В частности, с 18 мая планируют открыть магазины розничной торговли, музеи и библиотеки, с 1 июня – рестораны, бары, салоны красоты и парикмахерские.

"Карантин в Италии будем снимать постепенно – через неделю возобновим промышленную деятельность. Будет вновь разрешена работа строительных компаний, производителей и некоторых оптовиков. Откроются для прогулок парки. Будут разрешены семейные посещения и траурные церемонии при участии не более 15 человек, но при условии сохранения социальной дистанции", – заверил он.

COVID-19 в Италии

По словам Конте, учебный процесс в школах не будут возобновлять до сентября, чтобы не рисковать "здоровьем детей".

Жесткие карантинные ограничения ввели в стране 10 марта. С начала пандемии коронавирусом заразились более 197 тысяч итальянцев, умерли 26 тысяч человек, а выздороветь удалось – 63 тысячам. Число новых случаев в государстве уменьшается уже пять дней подряд.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини заявил, что страна не станет открывать свои границы для иностранных туристов до конца 2020 года.

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