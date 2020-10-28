Трампу за неделю до выборов взломали сайт штаба

Obozrevatel Мир 09:34, 28.10.2020 Обновлено: 09:42, 28.10.2020

Сайт предвыборного штаба президента США Дональда Трампа взломали.

Утечки конфиденциальных данных не произошло, сообщил директор по коммуникациям избирательной кампании Тим Мурти 27 октября в Twitter.

"Ранее этим вечером сайт кампании Трампа был поврежден, и мы работаем с правоохранительными органами над расследованием источника атаки. Утечки конфиденциальных данных не было, потому что они фактически не хранятся на сайте", – написал он.

На данный момент работа сайта восстановлена.

О взломе сообщил глава предвыборного штаба
Twitter Tim Murtaugh

Как сообщил OBOZREVATEL, профессор политологии техасского Университета A&M Джордж Эдвардс считает, что действующий президент США Дональд Трамп проиграет предстоящие выборы в стране. По его словам, разрыв между основными претендентами на пост главы государства может достигнуть 10 миллионов голосов.

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