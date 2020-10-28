Трампу за неделю до выборов взломали сайт штаба

Сайт предвыборного штаба президента США Дональда Трампа взломали.

Утечки конфиденциальных данных не произошло, сообщил директор по коммуникациям избирательной кампании Тим Мурти 27 октября в Twitter.

"Ранее этим вечером сайт кампании Трампа был поврежден, и мы работаем с правоохранительными органами над расследованием источника атаки. Утечки конфиденциальных данных не было, потому что они фактически не хранятся на сайте", – написал он.

На данный момент работа сайта восстановлена.

Как сообщил OBOZREVATEL, профессор политологии техасского Университета A&M Джордж Эдвардс считает, что действующий президент США Дональд Трамп проиграет предстоящие выборы в стране. По его словам, разрыв между основными претендентами на пост главы государства может достигнуть 10 миллионов голосов.