Премьером Кыргызстана избран Садыр Жапаров: его освободили из тюрьмы протестующие

Парламент Киргызстана 10 октября официально выбрал Садыра Жапарова новым премьер-министром страны.

Депутаты Жогорку Кенеша (парламента республики) на внеочередном заседании проголосовали за это решение единогласно, передает местный портал 24.kg.

Парламент также единогласно утвердил состав и структуру правительства. После отставки премьера Кутатбека Боронова, Жапаров исполнял его обязанности.

Как заявил премьер, президент Киргызстана Сооронбай Жээнбеков подпишет заявление о своей отставке в течение двух-трех дней.

"Во время переговоров с Жээнбековым он сказал, что после того как парламент утвердит нового премьер-министра, он подпишет заявление об отставке в течение двух-трех дней", – цитирует политика "Интерфакс".

Как отметил новый глава правительства, в должности премьер-министра он будет предлагать введение одномандатного парламента, а также системы курултая – органа народного представительства.

Отметим, Садыр Жапаров до 2005 года управлял рядом предприятий. Далее он был депутатом Жогорку Кенеша, занимал должность советника президента республики Курманбека Бакиева, был комиссаром Национального агентства по предупреждению коррупции.

25 марта 2017 года он был задержан на казахской границе и приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Политика обвинили в участии в захвате заложника. Суд решил, что 7 октября 2013 года в Караколе во время митинга, организованного Жапаровым, его участники насильно затолкали в автомобиль тогдашнего полпреда правительства в Иссык-Кульской области Эмиля Каптагаева.

В ночь с 5 на 6 октября 2020 года Жапаров был освобожден из тюрьмы протестующими.

Напомним:

5 октября, на следующий день после парламентских выборов в Кыргызстане, люди вышли на акции протеста на площадь Ала-Тоо в Бишкеке и ряде других городов страны.

Участники митинга выступили против предварительных итогов голосования, согласно которым большинство голосов получили провластная партия "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан".

6 октября протесты продолжились. Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала итоги выборов недействительными.

В результате столкновений с силовикам скончался первый протестующий, еще 590 человек пострадали. По данным Минздрава, госпитализированы 150 пострадавших, 13 из них – в реанимации.

6 октября в отставку подали премьер Кубатбек Боронов и спикер парламента республики Дастан Джумабеков.

Митингующие захватили здание парламента (Белый дом), в котором также находится администрация президента, и ряд других госучреждений. Здание парламента подожгли.

Как писал OBOZREVATEL, бывшего президента Киргызстана Алмазбека Атамбаева 10 октября задержали сотрудники правоохранительных органов. Сообщается, что это произошло в рамках дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке.