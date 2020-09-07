Саакашвили официально выдвинули в премьеры Грузии

Виктория Довгань Мир 13:40, 7.09.2020 Обновлено: 13:53, 7.09.2020

Грузинское оппозиционное объединение "Сила в единстве" назвало бывшего президента страны Михеила Саакашвили кандидатом в премьер-министры.

О таком решении 7 сентября заявил лидер партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, передает "Грузия Online".

Ожидается, что вечером Саакашвили сделает специальное заявление в связи со своими планами по возвращению в Грузию.

"Саакашвили должен вернуться в Грузию, он должен встретиться со своим народом лицом к лицу. Именно поэтому "Единое национальное движение" и все партии, входящие в Объединенную оппозицию, решили выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра Грузии", – пояснил Вашадзе.

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