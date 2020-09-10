Саакашвили о конфронтации с Россией: я уже не тот Миша
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что не намерен вступать в конфронтацию с Россией в случае победы его партии "Единое национальное движение" на предстоящих парламентских выборах и, соответственно, вступления в должность премьера.
Как сообщает "Интерфакс", об этом политик заявил в эфире грузинского оппозиционного телеканала "Формула ТВ" при прямом включении из Днепропетровска. Также он пообещал вернуться в Украину спустя нескольких лет "решения" ситуации в Грузии.
"Нашей задачей не является конфронтация с Россией, наша задача – правильное решение внутренних проблем и мы их решим, в том числе, в долгосрочной перспективе и проблему, связанную с нашими внутренними территориями. Сейчас необходимо вытаскивать страну из болота, а не вступать с кем-то в конфронтацию", – высказался Саакашвили.
Бывший грузинский президент отметил, что в последние годы многое переоценил и он уже не "не тот Миша, которым был".
"В каком-то смысле это хорошо, так как те семь лет, в течение которых я не находился в Грузии, стали достаточными для размышлений, переоценки. Не хочу сказать, что эти годы были достаточными для накопления мудрости, так как я еще не так стар, но их хватило для правильной оценки накопленного опыта", – сказал политик.
Также заявил, что в случаи победы на парламентских выборах готов возглавить правительство Грузии сроком не более двух лет. После же он намерен вернуться в Украину, где у него якобы есть поддержка со стороны украинцев.
"Меня действительно не привлекают никакие должности и кабинеты. Я уже вошел в историю, но в Грузии надо многое менять, чтобы страна не погибла. Считаю, что мы должны передать власть в Грузии новому поколению политиков и в этом я вижу свою новую историческую миссию. Если для этого понадобятся внеочередные парламентские выборы, то надо и это решить сообща", – подытожил Саакашвили.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в конце августа председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что возвращается на родину. Несмотря на то, что там на него зарегистрировали несколько уголовных производств.
В СМИ появилась информация, что он решил покинуть страну и возвратиться в Грузию якобы из-за предстоящих парламентских выборов.
Саакашвили подтвердил, что будет участвовать в парламентских выборах на родине, но останется на госслужбе в Киеве.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что Михеил Саакашвили будет и дальше работать в Украине.
Грузинское оппозиционное объединение "Сила в единстве" назвало Саакашвили кандидатом в премьер-министры.
В свою очередь министр юстиции Грузии Тея Цулукиани предупредила, что в случае, если Саакашвили вернется на родину, его задержат прямо на границе.
В таком случае она пообещала обеспечить Саакашвили наилучшим питанием в тюрьме, как и всех прочих заключенных.