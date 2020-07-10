Саакашвили назвал правительство Грузии "нелегитимным": от Украины потребовали объяснений
В парламенте Грузии заявили о намерении требовать от Украины разъяснений из-за последнего заявления главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили, в которых он назвал действующую власть Грузии "нелегитимной".
Как пишет "Грузия Онлайн", об этом заявил представитель комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Сесиашвили. По его словам, Саакашвили для Грузии – политический преступник
"Никто не удивился очередной позорной пропаганде Саакашвили и его насыщенному ложью заявлению. Он является политическим преступником перед своей страной и разыскивается грузинским правосудием, однако, это одна часть. Но вторая заслуживающая внимания тема, это то, что он представляет власти Украины. За это спросится с Украины, поскольку украинский публичный служащий вмешивается во внутриполитические вопросы Грузии", – заявил Сесиашвили.
Напомним, накануне Саакашвили, в видеообращении назвал власть Грузии "нелегитимной".
"Я считаю, что правительство Грузии полностью нелегитимно. Я ни на секунду не признаю его законность и ни на секунду не признаю законность существующей в Грузии ситуации", – заявил Саакашвили.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ.
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Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет отзывать своего посла в Грузии, несмотря на аналогичные действия грузинской стороны. Он назвав отзыв посла Грузии в Киеве ошибкой.
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