"С русскими не договориться": в Европе предупредили о прямой угрозе России

В Эстонии заявили, что Россияснова стала мировой угрозой, поэтому потребность в НАТО сейчас сильна, чем когда-либо.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк, передает ERR.

"Мы должны как можно больше сосредоточиться на общих ценностях и реальных угрозах безопасности. Мы должны честно сказать, что если Россия – это угроза, то это угроза. Нет никакого смысла скрывать или пытаться это украсить", – сообщил он.

При этом Луйк добавил, что Эстония скептически относится к заявлению главы Франции Эммануэля Макрону, который предложил начать переговоры с Россией.

"Поработав послом в России, я вполне себе представляю, что такого рода диалог для россиян не имеет особой добавленной стоимости. Русские, разумеется, хотят что-то за это получить. Но мы не можем дать им то, что хотят русские", – пояснил министр.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Франции Эммануэль Макрон призвал НАТО к более тесному взаимодействию с Россией.

При этом Макрон не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе.

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