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3 декабря • обновлено в 14:29
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"С русскими не договориться": в Европе предупредили о прямой угрозе России

2.6т
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В Эстонии заявили, что Россияснова стала мировой угрозой, поэтому потребность в НАТО сейчас сильна, чем когда-либо.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк, передает ERR.

"Мы должны как можно больше сосредоточиться на общих ценностях и реальных угрозах безопасности. Мы должны честно сказать, что если Россия – это угроза, то это угроза. Нет никакого смысла скрывать или пытаться это украсить", – сообщил он.

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При этом Луйк добавил, что Эстония скептически относится к заявлению главы Франции Эммануэля Макрону, который предложил начать переговоры с Россией.

"Поработав послом в России, я вполне себе представляю, что такого рода диалог для россиян не имеет особой добавленной стоимости. Русские, разумеется, хотят что-то за это получить. Но мы не можем дать им то, что хотят русские", – пояснил министр.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Франции Эммануэль Макрон призвал НАТО к более тесному взаимодействию с Россией.

При этом Макрон не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Эммануэль Макрон
Место
Эстония
Теги
НАТО Россия - страна-агрессор
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Комментарии
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hunt andres
hunt andres
Смешно.
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1
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
России ничего не надо от Эстонии. Совсем. Эстонии обидно, епте. Отсюда и эти заявления дeбильные
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Кор Павел
Кор Павел
Если Эстония так сказала, значит так и есть!
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