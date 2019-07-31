"С РФ в одном направлении": в Малайзии внезапно открестились от МН17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал мировое сообщество дождаться результатов официального расследования и "не спешить с обвинениями" России за крушение Boeing MH17 на Донбассе.

Об этом, как пишет российское издание "Известия", Абдалла сказал на саммите АСЕАН. Он напомнил, что расследование еще продолжается, однако западные партнеры "спешат выступить с обвинениями в адрес целых стран и даже называют фамилии причастных".

"Наши двусторонние отношения с Москвой из-за этого инцидента не пострадали. Сегодня у Малайзии и России сходные точки зрения по делу сбитого самолета. У нас могут быть разные причины, по которым мы оказались на этом пути, но важнее, что в итоге мы движемся в одном направлении", – цитируют журналисты политика.

Министр добавил, что страны Запада, участвующие в расследовании, отказывают властям королевства в полном доступе к расследованию, а значит, могут скрывать некоторые детали.

"Как полноправный участник процесса, мы серьезно обеспокоены тем, что происходит. Малайзия призывает всех участников расследования оставаться максимально беспристрастными и дать нам возможность изучить все материалы дела", – добавил Абдулла.

Место катастрофы Боинга на Донбассе

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