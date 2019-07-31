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"С РФ в одном направлении": в Малайзии внезапно открестились от МН17

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Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал мировое сообщество дождаться результатов официального расследования и "не спешить с обвинениями" России за крушение Boeing MH17 на Донбассе.

Об этом, как пишет российское издание "Известия", Абдалла сказал на саммите АСЕАН. Он напомнил, что расследование еще продолжается, однако западные партнеры "спешат выступить с обвинениями в адрес целых стран и даже называют фамилии причастных".

"Наши двусторонние отношения с Москвой из-за этого инцидента не пострадали. Сегодня у Малайзии и России сходные точки зрения по делу сбитого самолета. У нас могут быть разные причины, по которым мы оказались на этом пути, но важнее, что в итоге мы движемся в одном направлении", – цитируют журналисты политика.

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Министр добавил, что страны Запада, участвующие в расследовании, отказывают властям королевства в полном доступе к расследованию, а значит, могут скрывать некоторые детали.

"Как полноправный участник процесса, мы серьезно обеспокоены тем, что происходит. Малайзия призывает всех участников расследования оставаться максимально беспристрастными и дать нам возможность изучить все материалы дела", – добавил Абдулла.

Место катастрофы Боинга на Донбассе

Место катастрофы Боинга на Донбассе

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Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Малайзия
Теги
Россия Украина Новости России МН 17 Боинг МН17 МН17
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Santi Amonito
Santi Amonito
Очевидно малайзийцам на своих малайзийцев чихать, а равно - как ка-цапам на своих ка-цапов нас-рать - в этом у "мазайзии и педерасеи сходные точки зрения" - за мзду конечно. Но у остального мира на ху*ловского агрессора, оккупанта и террориста точка зрения диаметрально противоположная. И Гаага не в малайзии, так что отвечать рашкостану прийдется по полной - не отвертится.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Santi Amonito, как знать, как знать. Возможно, малайзийцам просто чихать на "точки зрения", не подкреплённые доказательствами, и они хотят установить истинную причину гибели людей?
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
То есть призыв дождаться объективного расследования ,и требование допустить одного из участников следственной группы ко всей информации это ,называется встать на сторону России! Ну ,во-первых действительно почему малоазийских следователей не допускают до всей информации ,раз информацию скрывают от участников следственной группы то где гарантия что её не скроют от суда? Во-вторых если информация скрывается следовательно расследование ведётся не объективно
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Сколько интересно сша заплатили нидерландам?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Куцырь Дмитрий, тоже вариант)
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Захаров Дмитрий, да несколько ,у них наверняка есть компромат и на премьера Нидерландов ,и на королевскую семью!
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