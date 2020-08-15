Белорусские протестующие, избитые сотрудниками силовых ведомств после задержаний, проходят лечение в Больнице скорой медицинской помощи (БСМП) в Минске.

Издание TUT.BY поговорило с шестью пациентами – мужчинами и женщинами от 19 до 34 лет, которые показали свои травмы и назвали диагнозы.

"Вот лишь кратко из диагнозов: черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы и кровоподтеки, травматический шок, сотрясение головного мозга, взрывная травма, осколочные ранения и даже разрыв печени", – говорится в сообщении.

Кто-то из протестующих до сих пор находится в реанимации, кого-то наконец выписывают домой – но впереди еще месяцы лечения и реабилитации.

Медики возмущены, что к пациентам, которые пострадали от избиений в изоляторах, не приходят судебно-медицинские эксперты, чтобы задокументировать повреждения.

"Вообще, эксперты приезжают в больницу, но не к таким пациентам. Напомню, вызов осуществляется следователем, который ведет дело", – пояснил один из докторов.

Фото 18+

Алексей, находится в реанимации. До сих пор не может самостоятельно встать, из-за чего справляет нужду через катетер. tut.by

У Алексея все ноги – сплошной синяк. tut.by

Максим. Вышел в магазин за сигаретами и возле подъезда был тяжело избит. Соседи по палате говорят, что мужчина периодически уходит в забытье. У него – разрыв печени. tut.by

Александр. Все его ноги и ягодицы фиолетовые от побоев. Его "встретили" во дворе у своего дома. tut.by

Мария. В нее попала светошумовая граната. tut.by

Девушка до сих пор не слышит одним ухом. tut.by

Вспышка ослепила Марию, и только линзы, которые она носит из-за плохого зрения, позволили не потерять способность видеть. tut.by

Кирилл. Получил вывих плечевой кости в результате избиений. По словам парня, в отделении милиции его заставляли поднять руки – а когда одна из них не поднималась, то били снова. tut.by

На сегодня в больницах Беларуси госпитализированы 150 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель главы Министерства внутренних дел Беларуси Александр Барсуков отверг обвинения в том, что правоохранители избивали задержанных на акциях протестов.

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