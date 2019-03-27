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С подачи Лукашенко: Беларусь неожиданно ударила по "русскому миру"

7.1тЧитать материал на украинском

Минский городской суд отказал в регистрации "Бессмертному полку", оставив без удовлетворения жалобу учредителей общественного объединения, которое финансируется из России.

Как передает by24.org, это стало итогом рассмотрения гражданского иска лидеров организации к Управлению юстиции Мингорисполкома, которое ранее несколько раз подряд признавало пакет его регистрационных документов таким, который не соответствующим необходимым требованиям законодательства.

В свою очередь учредители "Бессмертного полка" считают отказ в регистрации необоснованным. Они обращались за поддержкой в Администрацию президента, но там посчитали решение Мингорисполкома законным. Из-за этого активисты подали жалобу в суд.

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Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против проведения в акции "Бессмертный полк", заявив, что в стране есть свои аналоги.

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Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
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Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Лукашенко выгоняет номенклатуру , которая неравнодушна к московскому царьку путину . Под нож его реформ попадают все , от министров до председателей колхозов , что бы в случае чего не было предателей . Уроки с Украины он хорошо усвоил . Всё правильно , учиться надо на чужих ошибках .
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Даже здесь эту кацапскую дрянь вышвырнули! Кацапидары - вы "пабИдители"! "Дидываивале" не зря подохли?
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