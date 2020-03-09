Утро принесло подтверждение того, что показала динамика цены на нефть. Она действительно упала на 10 долларов просто в один момент. Это не было снижением, в привычном понимании этого явления, а скорее – стало обрушением. Даже по сравнению с тем, как она спикировала в пятницу на 6 долларов, это выглядело весьма впечатляюще.

В связи с этим, стоит обратить внимание на то, как прогнозирует развитие ситуации один из ведущих инвестиционных банков США:

"Американский инвестиционный банк Goldman Sachs (“Голдман сакс”) спрогнозировал, что цена барреля нефти может опуститься до 20 долларов на фоне нестабильной ситуации на мировом нефтяном рынке… Согласно докладу (публикуемому Блумберг), снижение стоимости барреля нефти до 20 долларов полностью изменит прогнозы по рынкам нефти и газа, участники которых скорректировали свои ожидания на второй и третий кварталы до 30 долларов за баррель".

Поскольку банк специализируется именно на инвестициях, то его аналитика должна быть одной из самых сильных сторон, поскольку она дает возможность прогнозировать развитие ситуаций на рынках, в которые и направляются инвестиции, а потому мы не зря выделили черным две фразы этого отчета и начнем с последней.

Не правда ли, интересно? Никто еще не знал, что Москва вильнет хвостом и выйдет из картельного сговора ОПЕК+ и более того, описанная реакция как глав делегаций ОПЕК, так и отзывы многих представителей российской нефтянки, говорили о внезапности принятия именно такого решения Москвы. От нее ожидали торга за квоты или за общий объем сокращения добычи, не уж точно – не выхода из самой сделки.

А это значит, что даже сохраненная или слегка усиленная сделка, все равно давала прогноз цены нефти в 30 долларов на второй и третий квартал! Собственно говоря, к этому в Штатах готовились, но чуть позже, через пару месяцев. А это значит, что вот эти цены, которые мы видим сейчас, не только и не столько результат московского маневра, сколько реальная ситуация на рынке нефти, которая просто тормозилась условиями сделки ОПЕК, но уже никак не сдерживалась ею.

В общем, весь фокус нынешней ситуации сводится не к уровню цен, как таковым, Goldman Sachs и думаю – не только они, уже видели эти цены в ближайшей перспективе, а к тому, что они были достигнуты не плавной просадкой, а обрушением. А ведь самое неприятное для рынка, это — именно резкие колебания цены. И вообще, катастрофы в сути этого события нет никакой, ведь на самом деле, развалилась именно картельная схема регулирования цены нефти и она вернулась именно в рыночную систему формирования цены. А то, что нефть сильно переоценена было известно давно и всем, кто владеет хоть минимумом информации по рынку и владеет четырьмя простыми действиями арифметики.

Просто на минуточку представим, что российские войска в Ливии вымерли из-за короновируса, в Иране бородатых поставили на ножи, а Мадуро повторил пути Каддафи. Буквально через несколько месяцев нефти будет столько, что ее цена рухнет до 10 долларов за бочку. Да что там, до пятницы только Саудовская Аравия держала законсервированными треть своих мощностей. И вот то, как спикировала цена, стало обещанием Аравии начать запускать свои мощности и причем – не на на все 4 млн баррелей в день, как она это может сделать, а всего на 1 млн в день. И сразу начали работать рыночные механизмы, заклиненные ОПЕК+

Все, что написано выше, как раз и относится к первой фразе, выделенной черным, о нестабильной ситуации. Это значит, что если были прогнозы снижения цен, определены параметры этого снижения и уже под это разработаны соответствующие планы, то это можно назвать стабильной ситуацией, а вот резкий нырок и есть та самая нестабильность, о которой написано в отчете инвестиционного банка.

И вот теперь – важный вопрос: "Кто устроил эту саму нестабильность?". Ответ на него очевиден – устроила это РФ, а вернее – лично Путин, поскольку вот именно такого плана решения принимаются им единолично. В сети была информация о том, что 1 марта Путин собирал руководство нефтянки, вместе с министром топлива и энергетики Новаком, в аэропорту Внуково-2, откуда он отчаливал в поездку то ли во Псков, то ли куда-то в другую глубинку скрепостана. И там он анонсировал выход из соглашения ОПЕК+.

Из нескольких описаний этого мероприятия стал понятен, а вернее – подтвердился обычный формат мероприятия: Путин говорит, остальные – слушают. То есть, решение было уже принято и просто доведено до топ-менеджемента отрасли. Что характерно, часть этих деятелей успела высказаться в том плане, что возможно это был вариант "Б", до которого дело не дойдет, а вариант "А" – оставят все как есть. И сейчас российская пресса начала выдавать некое оправдание позиции руководства РФ в более мягких выражениях. Мол, Москва была готова продлить существующие ограничения еще на квартал, но саудиты жестко настаивали на дополнительном сокращении, а такого давления они вынести не могли.

Но просто вспомним риторику, которая велась до сего дня, и в ней ни разу не называлась такая позиция Москвы. А значит, решение принималось однозначное и без вариантов, на тему которых сейчас фантазирует российская пресса. Отсюда следует, что Москва решила именно дестабилизировать ситуацию и не дать цене плавно просесть до отметок $30+.

Но ведь это именно то, что Москва всегда делает. Она дестабилизирует ситуацию везде, куда влазит или куда ее опрометчиво пускают. Что случилось с президентскими выборами в США 2016? Москва их дестабилизировала. Невзирая на их результаты, всю систему власти лихорадит 4 года. Трамп не вылазит из скандалов и если кому-то кажется, что ему все сошло с рук и он отделался легким испугом, то он ошибается.

Такой "вырванной" каденции, пожалуй, не имел ни один президент США и то, что его не уволили с должности, выглядит отнюдь не окончательным исходом ситуации, а аналогом заметания мусора под коврик. Еще ничего не закончено и точка в этой истории отнюдь не поставлена.

То же самое и с беженцами, которые наводнили Европу. Москва дестабилизирует ситуацию по периметру ЕС, в Сирии и Ливии, откуда идут основные потоки беженцев. Зачем ей это надо? Да за тем же самым, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Поддержка Ирана и КНДР – из той же оперы, обе страны дестабилизируют ситуацию в другой области. Почти все уже забыли его любимые игры с "вентилем", когда он перекрывал газ в Европу с той же самой целью – дестабилизировать ситуацию.

Все, что делает РФ и лично Путин, направлено на одну цель – дестабилизировать ситуацию в нефтяной и газовой промышленности, в сфере финансов, в области военной безопасности вообще и в плане ядерной безопасности – в частности. В общем, все что делает РФ, лишь косвенно связано с экономическими интересами, а главной целью является генерация хаоса.

Нынешний фокус, относительно обрушения цены на нефть – прямо и четко показывает, что если на одной чаше весов будет лежать любой экономический интерес, а на другой – хаос, то экономика без раздумий будет принесена в жертву хаосу. Только те, кто не понимает этой простой истины, безуспешно пытаются найти другую логику в действиях Москвы.

Очевидно, что плавное снижение цены нефти лично Путину – нож острый. Дело даже не в том, что сырьевая экономика встанет раком, а в том, что он обещал высокие цены нефти и газа, как залог достатка своей автократии. Пускай он прямо этого не говорил, но если президент страны постоянно толчет тему нефти и газа, газопроводов и прочего, то это уже говорит о том, что чудак занимается не своим делом и играется в игры.

А кроме того, ему могут припомнить его личные прогнозы по поводу рынков нефти и газа и окажется, что он не понимает, как эти рынки работают. Более того, станет очевидно, что он просто старый, выживший из ума крадун, который разворовал окно возможностей, которое стране было дано один раз за всю ее трехсотлетнюю историю.

Все эти три столетия империя жила в долг и постоянно выплачивала кредиты иностранным заемщикам и вот за 15 лет на нее пролился просто ливень денег и по сути, они все были разворованы либо направлены на абсолютно бесполезные, бестолковые и часто – вредные проекты, а теперь это окно закрывается и дело идет к нищете, обычному состоянию этой земли.

Что самое неприятное, кто-то же посчитает, сколько денег ушло "налево", сколько сожжено в тупые "мосты", "олимпиады" и прочие "арматы" и сравнит с тем, сколько было использовано так, как это делают нормальные страны, и вывод затянется петлей на шее вора. Пока это кажется нереальным, но и цена нефти в 35 долларов еще неделю назад казалась бредом.

Сейчас россиян кормят жвачкой о том, что на созданных запасах страна может прожить несколько лет и что волноваться не о чем. Эту чушь можно рассказывать только тем, кто не помнит о том, что случилось с резервами совка, перед его развалам. Я напомню. Перед финишем, большая часть ликвидных запасов улетучилась в неизвестном направлении. Потом эти гигантские суммы были названы "золотом партии".

Как это обычно бывает, часть лиц, которые могли распоряжаться и распорядились этими запасами – дематериализовалась, а часть – застрелилась, повесилась, прыгнула с балкона или погибла в автокатастрофах. В итоге, деньги не только не вернули или не нашли, их даже искать не стали. А "ноги" этим деньгам пристроили высшие чины КГБ и политического руководства совка. То есть, ровно те же люди, что и сейчас у власти в РФ. А это значит, что медитировать на резервы конечно же можно, только вот надо понимать, как быстро и бесследно они исчезают, в случае шухера, а шухер уже не подкрадывается, а просто бежит галопом.

Конечно, сейчас все это выглядит чем-то нереальным, но ведь в 1991 году, в начале августа, развал совка тоже выглядел нереальным. А у него и оружия было побольше и всего остального – тоже, а через пару месяцев эта сущность издохла в слабых конвульсиях. Так что прецедент есть, и то, что сейчас вырисовывается, все больше напоминает те самые "Последние дни Помпеи".

Но во всем этом пейзаже имеется отдельная деталь, которая повторяется всегда и постоянно. То, что Москва вещает во вне и то, что подается для потребления собственного населения, очень часто не одно и то же. Те, кто застал совок, должны помнить, что автомобили Жигули имели два варианта сборки, обычный и экспортный. Во втором варианте все было сделано более по-людски или по крайней мере то, что должно было закручиваться, хоть не забивалось.

Эту разницу удалось увидеть живьем после объединения Западной и Восточной Германии и после вывода оттуда совковых войск. Тогда ушлые военные пригнали массу "экспортных" Жигулей разный моделей и тогда стало понятно, что Жигуль, Жигулю – рознь.

То же самое и с информацией. Для зарубежного потребления ведутся речи о мире и прагматизме, а внутри – полная шизофрения победобесия и бравые рассказы в стиле "мы их нагнем". Причем, там настолько вжились в эту роль, что даже не замечают, что одновременно вещают прямо противоположные утверждения.

И вот именно в речах для внутреннего потребления Путин и его опричники очень любят показать "вид лихой и придурковатый", что очень нравится их публике. Чем более грозные и неадекватные речи толкает их руководство, тем россияне больше его поддерживают и одновременно – затягивают пояса на своих шеях. Поэтому, говорящие головы, в том числе и лысая, очень часто теряют стопы и габариты и часто говорят много лишнего.

Нечто подобное происходит и сейчас. Пытаясь оправдать свою тупость и алчность, очевидно ведущую страну к пропасти, эта публика вещает о том, что вот этот шаг был сделан для того, чтобы наказать американских производителей нефти и чтобы они обанкротились от низких цен. И вот в связи с этим, имеется пара соображений.

Сама постановка такого вопроса могла возникнуть либо в совершенно больной, либо бескрайне тупой голове. Дело в том, что "наказывать" кого-то на рынке – верх тупости. Если ты хочешь зарабатывать, ты ни о каких наказаниях даже думать не должен и наоборот, если ты решил кого-то наказывать, то забывай о рынке напрочь, поскольку это – совсем другая игра и рынок просто отреагирует на вою дурь соответствующим образом.

Кроме того, надо понимать, кого и чем ты собрался наказывать. По данным открытых источников, критической чертой для добычи сланцевой нефти сегодня является $25 за бочку и потому, если ты взялся наказывать, то вали цену ниже $20, если можешь, конечно. А плюс к этому, надо понимать, что при всей экспансии на внешние рынки американской нефтянки, она к ВВП дает меньше процента. Проще говоря, вся выручка от внешней торговли нефтью в подметки не годиться экспорту сои или более серьезных товаров. Даже если экспорт нефти из США вовсе прекратится, то никакой проблемы для экономики США это не создаст. Мало того, собственные потребности в нефти, в случае чего, правительство легко субсидирует и никакого наказания не получится. А вот обрушение цены ниже $42 для сырьевой экономики РФ – очень серьезный удар. В Сети ходят данные о том, что при нынешнем уровне цен, экономика РФ ежедневно будет терять сто и более миллионов долларов в день. Если это "наказание" для Штатов, то поднимаемся и аплодируем стоя этому "мудрому" ходу.

И последнее, формализовав обоснование этого хода как не просто американский, а как направленный против нефтянки, Москва бросает прямой вызов главной электоральной опоре нынешнего президента США. На него не имеют такого влияния ни однопартийцы, ни собственная фракция в Конгрессе США, а вот газовики и нефтяники США – являются опорой Трампа, а Путин "покрошил на них батон".

Трудно сказать, чем все это закончится, но есть большая доля вероятности, что в Штатах поднимут эту перчатку и вынудят Трампа ввести против РФ настоящие санкции, прямо обращенные на Газпром и Роснефть, а не на их филиалы или "дочки". В таком случае, последствия для РФ могут оказаться быстрыми и однозначными.

А мы пока будем внимательно следить за ситуацией, поскольку с Московией теперь может произойти все, что угодно и даже хуже. В любом случае, Москва показала свою сущность, в самом непосредственном виде, а именно – в виде гнойника, который может привести к сепсису и который просто давно пора удалять.

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