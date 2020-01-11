С мачете и тысячами долларов: у особняка Трампа задержали вооруженного иранца

Во Флориде у резиденции президента США Дональда Трампа задержали вооруженного иранца.

Как сообщает Washington Examiner со ссылкой на офицера полицейского управления Палм-Бич Майкла Огродника, мужчину задержали в четырех километрах от особняка Трампа. При себе у него было мачете, кирка и 22 тысячи долларов в кармане.

Местная пресса связывает это с наградой в 80 миллионов долларов, объявленную Ираном за голову Трампа.

У особняка Трампа задержали вооруженного иранца zuma.press

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В настоящее время полиция проводит расследование для установления намерений задержанного.

На момент инцидента президент США находился в Белом доме в Вашингтоне.

Как писал OBOZREVATEL:

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