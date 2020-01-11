С мачете и тысячами долларов: у особняка Трампа задержали вооруженного иранца

Во Флориде у резиденции президента США Дональда Трампа задержали вооруженного иранца.
Как сообщает Washington Examiner со ссылкой на офицера полицейского управления Палм-Бич Майкла Огродника, мужчину задержали в четырех километрах от особняка Трампа. При себе у него было мачете, кирка и 22 тысячи долларов в кармане.
Местная пресса связывает это с наградой в 80 миллионов долларов, объявленную Ираном за голову Трампа.
У особняка Трампа задержали вооруженного иранца
zuma.press
В настоящее время полиция проводит расследование для установления намерений задержанного.
На момент инцидента президент США находился в Белом доме в Вашингтоне.
Как писал OBOZREVATEL:
Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после убийства 3 января иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в ночь на 3 января в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак).
Приказ был отдан главой США Дональдом Трампом. По его словам, Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".
Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство войсками США генерала с объявлением войны.
После убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.
5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства иранского генерала.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Конфликт США и Ирана" на OBOZREVATEL.