С касками на головах: в Нотр-Дам прошла первая после пожара месса. Фото и видео

В соборе Парижской Богоматери 15 июня прошла первая после масштабного пожара месса. Ее провели в небольшой капличке, которую не повредил огонь.

На богослужении присутствовали около 30 человек, все они в целях безопасности надели на голову каски, передает канал KTO (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Служба была приурочена к празднованию освящения алтаря собора, участие принимали архиепископ Парижа Мишель Опети, настоятель Нотр-Дама Патрик Шове и несколько священников.

Первая месса после пожара в Нотр-Дам Скриншот

Все участники были в касках Скриншот

По предварительной оценке, полное восстановление собора Парижской Богоматери может занять около 10 лет, однако он будет частично открыт для богослужений и посетителей.

Защитные тенты Скриншот

Богослужение в Нотр-Дам Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, пожар уничтожил крышу собора, его шпиль и часы. Справиться с огнем спасатели смогли лишь спустя 12 часов после начала возгорания. К счастью, уникальные витражи уцелели, хоть и требуют реставрации.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!