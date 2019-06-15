ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

С касками на головах: в Нотр-Дам прошла первая после пожара месса. Фото и видео

1.2тЧитать материал на украинском

В соборе Парижской Богоматери 15 июня прошла первая после масштабного пожара месса. Ее провели в небольшой капличке, которую не повредил огонь.

На богослужении присутствовали около 30 человек, все они в целях безопасности надели на голову каски, передает канал KTO (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Служба была приурочена к празднованию освящения алтаря собора, участие принимали архиепископ Парижа Мишель Опети, настоятель Нотр-Дама Патрик Шове и несколько священников.

Первая месса после пожара в Нотр-Дам

Первая месса после пожара в Нотр-Дам

Скриншот

Новости
С теплицей на крыше: как может преобразиться сгоревший Нотр-Дам
Все участники были в касках

Все участники были в касках

Скриншот

По предварительной оценке, полное восстановление собора Парижской Богоматери может занять около 10 лет, однако он будет частично открыт для богослужений и посетителей.

Защитные тенты

Защитные тенты

Скриншот

Богослужение в Нотр-Дам

Богослужение в Нотр-Дам

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, пожар уничтожил крышу собора, его шпиль и часы. Справиться с огнем спасатели смогли лишь спустя 12 часов после начала возгорания. К счастью, уникальные витражи уцелели, хоть и требуют реставрации.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
ФранцияПариж
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel