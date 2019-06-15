С касками на головах: в Нотр-Дам прошла первая после пожара месса. Фото и видео

В соборе Парижской Богоматери 15 июня прошла первая после масштабного пожара месса. Ее провели в небольшой капличке, которую не повредил огонь.
На богослужении присутствовали около 30 человек, все они в целях безопасности надели на голову каски, передает канал KTO (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).
Служба была приурочена к празднованию освящения алтаря собора, участие принимали архиепископ Парижа Мишель Опети, настоятель Нотр-Дама Патрик Шове и несколько священников.
Первая месса после пожара в Нотр-Дам
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Все участники были в касках
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По предварительной оценке, полное восстановление собора Парижской Богоматери может занять около 10 лет, однако он будет частично открыт для богослужений и посетителей.
Защитные тенты
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Богослужение в Нотр-Дам
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Как писал OBOZREVATEL, пожар уничтожил крышу собора, его шпиль и часы. Справиться с огнем спасатели смогли лишь спустя 12 часов после начала возгорания. К счастью, уникальные витражи уцелели, хоть и требуют реставрации.
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