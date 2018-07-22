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"С иконами за Сталина": историк высмеял "шизофрению" россиян

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Жители РФ массово охвачены "исторической шизофренией" – в их головах уживаются ностальгия по советскому прошлому и временам царской России.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV известный блогер и историк Юрий Гудименко, комментируя проходивший в Екатеринбурге 100-тысячный крестный ход в память о царской семье.

По мнению историка, крестный ход стал "возвращением большого исторического мифа про доброго царя".

"Это чудесно ложится в нынешнюю российскую историческую концепцию. У них выстраивается единый исторический миф, где царизм хороший, но коммунизм и Сталин тоже. Эту шизофрению они объединяют в единый исторический миф - гордятся и коммунистами, и царской семьей", - подчеркнул он.

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Гудименко отметил, что "историческая шизофрения всегда была у россиян", и он не видит "никаких препятствий для ее дальнейшего существования".

"Любое руководство, которое удерживалось в России долго, получало статус культа - это мы видим и сейчас. Исторические персоналии или какие-либо политические силы воевали между собой, убивали друг друга – все равно", - пояснил он.

По словам историка, участники масштабного крестного хода "могут в том же составе выйти с портретами Сталина или Ленина, которые боролись против церквей", или же "выйти с иконами на марш за Сталина".

"Логических сбоев не будет в принципе", - заключил он.

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Персоны
Юрий ГудименкоИосиф Сталин
Место
Россия
Объекты
русскиеРПЦ
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Ось тому українці і відрізяються від фіно-угро-татаро-якуто-чурків .Там завжди змішують гамно з болотом і радіють вялікому славному рецепту руских.. Думаю що ботоксного упиря,після кончини, тоже до лику святих москвалів причислять .
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Tugrik Mugrik
Tugrik Mugrik
ДЯЧОК СТЬОПА, Скоріше за все ні. В них традиція: кожен наступний сцар сере на голову попередньому
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